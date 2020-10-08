Відчайдушна пенсіонерка відзначила 90-річчя стрибком з парашутом (Відео)

Жителька Великобританії Патрісія Бейкер з міста Лейтон довела, що 90-річчя можна відзначати не тільки в колі сім'ї.

Відчайдушна пенсіонерка відзначила ювілей стрибком з парашутом, правда в парі з інструктором.

Як пише Daily Mail, на цей крок вона пішла в рамках благодійної акції, яка щороку збирає кошти для дитячого хоспісу.

За словами Бейкер, стрибок з висоти в 4600 метрів привів її в захват.

"Було страшно і чудово одночасно", - розповіла вона в ефірі програми "Доброго ранку, Британія".

90 років пенсіонерці виповнилося в липні, але через пандемію коронавірусу із запланованим стрибком довелося почекати.

Бейкер розповіла, що ніколи не боялася висоти і раніше вже літала на повітряній кулі і пароплані.

Однак незважаючи на це під час підготовки до стрибка вона зіткнулася з труднощами. Так місцевий лікар спочатку відмовлявся давати їй довідку про те, що вона досить здорова для того, щоб зробити цей трюк.

Відмова лікаря не зупинив пенсіонерку, в результаті вона пройшла комплексне медичне обстеження і домоглася свого.

У відчайдушній старенької є шестеро онуків і четверо правнуків.

Нагадаємо, у вересні американський ілюзіоніст Девід Блейн в прямому ефірі піднявся на висоту 7,5 кілометрів на повітряних кулях.