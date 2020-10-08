Якими були останні виступи Жванецького в Києві і на ТБ (відео)

За останній рік письменник припинив виступи на сцені і закрив авторську програму, яку до цього вів майже 18 років.

Знаменитий російський сатирик Михайло Жванецький, який оголосив про відхід зі сцени, в останній раз давав виступ в Києві в березні 2019 року.

Концерт в Жовтневому палаці відбувся 16 березня 2019 року.

Останній концерт Жванецького в Києві:

З 2002 року Жванецький випускав щомісячну програму "Черговий по країні". Програма практично не піддавалася цензурі, а тому в ній частенько можна було почути критику в бік російської влади.

У програмі Жванецький зачитував авторські монологи про події в Росії і за кордоном, після цього свою точку зору висловлював співведучий.

Останній випуск шоу вийшов 1 грудня 2019 року.

Як відомо, у віці 86 років знаменитий російський письменник-сатирик Михайло Жванецький оголосив про завершення кар'єри.

Відомо, що понад рік тому він отримав травму руки. По всій видимості, саме вона і стала причиною того, що Жванецький йде зі сцени.