Пора в село? Аліна Гросу спантеличила підписникв несподіваним запитанням про пафос

25-річна співачка оцінила український жарт про пафос і його лікування шляхом поїздок в село.

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка не так давно пережила важке розлучення, поділилася в соцмережах жартом про пафос, супроводивши його неоднозначним підписом.

Картинку вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Інстаграм.

Відзначається, що 25-річна співачка виклала скріншот альтернативного трактування слова "пафос", відповідно до якого він може служити заміною повітря і провокувати на покупку дорогих речей в кредит і проведення пластичних операцій.

Щоб очистити організм від пафосу, творці "Чернівецького словника" рекомендують виїжджати кілька разів на рік в село, в той час як відпочинок в Європі і на морі, за їхніми словами, може викликати важкі ускладнення.

"Кому вже пора в село?", - жартівливо поцікавилася у майже 430 тисяч своїх підписників Аліна.

Варто зауважити, що зараз у молодої артистки не найпростіші часи, - лише недавно Аліна Гросу розлучилася з чоловіком вже через лічені місяці після весілля.

Причиною розлучення стала зрада її чоловіка, росіянина Олександра Комкова.