Скачать
П'ятниця, 09.10.2020
Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот
Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот
Нокаут воротаря і гол ударом через себе - в огляді матчу Англія - Уельс (відео)
Нокаут воротаря і гол ударом через себе - в огляді матчу Англія - Уельс (відео)
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото

"Це бомж, який повірив в себе": Богдан Титомир поскандалив в ефірі шоу "Що було далі"

"Це бомж, який повірив в себе": Богдан Титомир поскандалив в ефірі шоу "Що було далі"
Оновлено 11:52 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Вчора, 8 жовтня, вийшов новий випуск популярного на YouTube шоу - "Що було далі", одним із запрошених гостей якого став екс-учасник групи "Кар-Мен" - Богдан Титомир. І мабуть його участь в шоу запам'ятатися надовго.

Музикант відразу ж вирішив дотримуватися тактики максимально всіх зачепити і образити. Буквально з перших хвилин шоу артист почав вести себе недозволено, шокувавши такою поведінкою навіть уїдливих і цинічних коміків.

Коміки в соєю звичайній манері "привітали" гостя, засипавши його уїдливими "компліментами". Ведучий, Нурлан Сабуров, зазначив, що від артиста несе потом. Після, до нього підключилися й інші учасники, які почали коментувати поведінку Тітоміра.

Здавалося, що перед приходом на шоу Богдан Титомир щось вжив, алкоголь це чи щось сильніше - точно сказати не можна. Можливо і, що це звичайна поведінка для артиста.

"Ви, звичайно, круті, але ви всі йдіть на фіг, - дуже нескладно говорив Титомир. - Валить звідси! Що ви тут робите взагалі? Я двічі не повторюю ... Мої плани? Розтоптати вас, козликів.".

Чи не соромився Титомир і використовувати в своїй промові "добірний" мат і відрижки. Також, артист дозволив собі плюнути на килим, який лежить в студії. Сталося це після коментаря Олексія Щербакова з приводу куртки музиканта. Він вирішив пожартувати, що куртка, усипана блискітками, більше підходить для дівчинки-підлітка, ніж для рокера.

 

"Я наче в Чорнобилі. Це бомж, який повірив в себе", - резюмував ошелешений Нурлан Сабуров.

Сенс шоу це смішно добитий історію гостя. Тобто, у комікам приходить відома особистість і розповідає цікаву, кумедну, в принципі яку він захоче, історію зі свого життя опускаючи її кінець. В цей час, коміки придумують своє бачення завершення історії гостя.

Так ось, Богдан Титомир - це єдиний учасник шоу, який не те, щоб не закінчив свою історію, він її і не почав. Богдан наполегливо відмовлявся починати розповідь і продовжував з сперечатися з коміками.

У підсумку, один з коміків - Рустам рептилоїди, мабуть від нудьги, вирішив подзвонити своєму батькові, розповівши про ситуацію на шоу і поведінці Тітоміра. Батько гумориста виявився людиною прямолінійним і відповів: "Пошли його!". Після цього і коміки вирішили завершити "розмову" зі співаком.

Втім, дивіться самі:

Шанувальники шоу підтримують коміків, також вважаючи поведінку Тітоміра неприйнятним. Багато відзначили батька Рустама, написавши, що це один з кращих моментів за всю історію шоу.

"Титомир це відсидів алкаш і старший брат Олега майами, який прийшов помститися за братика", "Цікаво, а що було далі, під час паузи, перед Уткіним? Як ви його випроваджували зі студії? Собачим кормом?", "Після перегляду випуску з Богданом хочеться витерти екран антисептиком "," Титомир рідкісна дичину "- сипляться відгуки про музиканта в коментах.

Богдан Титомир - кумир покоління 90-х, музикант, автор-виконавець і продюсер.

Восени 1989 року музикант разом з другом, танцюристом Сергієм Лемох заснував «екзотик-поп-дует» під назвою «Кар-мен». Їх композиції «Лондон, гудбай», «Париж, Париж» і «Чіо-Чіо-Сан» миттєво стали популярні.

 

У 1991 році Богдан Титомир почав сольну кар'єру і випустив дебютний альбом в новому для вітчизняної естради стилі «реп».

У 2000-х роках Богдан Титомир повернувся в Москву, де незабаром заснував відомий клуб «Газгольдер», цитадель художників, драматургів і поетів.

 

Зараз Титомир нечасто з'являється на екрані, але як бачимо "рідко, але влучно".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Шоу, Богдан Титомир, Що було далі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
02 Нокаут воротаря і гол ударом через себе - в огляді матчу Англія - Уельс (відео)
03 Грузія наблизилася до Євро-2020 та України
04 Фронтмен гурту "Бумбокс" підхопив коронавірус
05 В Україні майже 6 тисяч підчепити Covid-19 за добу, всього по країні більше 250 тисяч хворих
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Названа причина загибелі трьох військових-контрактників на Житомирщині
Названа причина загибелі трьох військових-контрактників на Житомирщині
&quot;Безпринципні негідники&quot;: глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
"Безпринципні негідники": глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
В Україні майже 6 тисяч підчепити Covid-19 за добу, всього по країні більше 250 тисяч хворих
В Україні майже 6 тисяч підчепити Covid-19 за добу, всього по країні більше 250 тисяч хворих
Відгуки про новий фільм &quot;Гусар&quot; з Харламовим, дивитися його онлайн
Відгуки про новий фільм "Гусар" з Харламовим, дивитися його онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся