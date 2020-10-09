"Це бомж, який повірив в себе": Богдан Титомир поскандалив в ефірі шоу "Що було далі"

Вчора, 8 жовтня, вийшов новий випуск популярного на YouTube шоу - "Що було далі", одним із запрошених гостей якого став екс-учасник групи "Кар-Мен" - Богдан Титомир. І мабуть його участь в шоу запам'ятатися надовго.

Музикант відразу ж вирішив дотримуватися тактики максимально всіх зачепити і образити. Буквально з перших хвилин шоу артист почав вести себе недозволено, шокувавши такою поведінкою навіть уїдливих і цинічних коміків.

Коміки в соєю звичайній манері "привітали" гостя, засипавши його уїдливими "компліментами". Ведучий, Нурлан Сабуров, зазначив, що від артиста несе потом. Після, до нього підключилися й інші учасники, які почали коментувати поведінку Тітоміра.

Здавалося, що перед приходом на шоу Богдан Титомир щось вжив, алкоголь це чи щось сильніше - точно сказати не можна. Можливо і, що це звичайна поведінка для артиста.

"Ви, звичайно, круті, але ви всі йдіть на фіг, - дуже нескладно говорив Титомир. - Валить звідси! Що ви тут робите взагалі? Я двічі не повторюю ... Мої плани? Розтоптати вас, козликів.".

Чи не соромився Титомир і використовувати в своїй промові "добірний" мат і відрижки. Також, артист дозволив собі плюнути на килим, який лежить в студії. Сталося це після коментаря Олексія Щербакова з приводу куртки музиканта. Він вирішив пожартувати, що куртка, усипана блискітками, більше підходить для дівчинки-підлітка, ніж для рокера.

"Я наче в Чорнобилі. Це бомж, який повірив в себе", - резюмував ошелешений Нурлан Сабуров.

Сенс шоу це смішно добитий історію гостя. Тобто, у комікам приходить відома особистість і розповідає цікаву, кумедну, в принципі яку він захоче, історію зі свого життя опускаючи її кінець. В цей час, коміки придумують своє бачення завершення історії гостя.

Так ось, Богдан Титомир - це єдиний учасник шоу, який не те, щоб не закінчив свою історію, він її і не почав. Богдан наполегливо відмовлявся починати розповідь і продовжував з сперечатися з коміками.

У підсумку, один з коміків - Рустам рептилоїди, мабуть від нудьги, вирішив подзвонити своєму батькові, розповівши про ситуацію на шоу і поведінці Тітоміра. Батько гумориста виявився людиною прямолінійним і відповів: "Пошли його!". Після цього і коміки вирішили завершити "розмову" зі співаком.

Втім, дивіться самі:

Шанувальники шоу підтримують коміків, також вважаючи поведінку Тітоміра неприйнятним. Багато відзначили батька Рустама, написавши, що це один з кращих моментів за всю історію шоу.

"Титомир це відсидів алкаш і старший брат Олега майами, який прийшов помститися за братика", "Цікаво, а що було далі, під час паузи, перед Уткіним? Як ви його випроваджували зі студії? Собачим кормом?", "Після перегляду випуску з Богданом хочеться витерти екран антисептиком "," Титомир рідкісна дичину "- сипляться відгуки про музиканта в коментах.

Богдан Титомир - кумир покоління 90-х, музикант, автор-виконавець і продюсер.

Восени 1989 року музикант разом з другом, танцюристом Сергієм Лемох заснував «екзотик-поп-дует» під назвою «Кар-мен». Їх композиції «Лондон, гудбай», «Париж, Париж» і «Чіо-Чіо-Сан» миттєво стали популярні.

У 1991 році Богдан Титомир почав сольну кар'єру і випустив дебютний альбом в новому для вітчизняної естради стилі «реп».

У 2000-х роках Богдан Титомир повернувся в Москву, де незабаром заснував відомий клуб «Газгольдер», цитадель художників, драматургів і поетів.

Зараз Титомир нечасто з'являється на екрані, але як бачимо "рідко, але влучно".