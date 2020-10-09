"Це бомж, який повірив в себе": Богдан Титомир поскандалив в ефірі шоу "Що було далі"

Музикант відразу ж вирішив дотримуватися тактики максимально всіх зачепити і образити. Буквально з перших хвилин шоу артист почав вести себе недозволено, шокувавши такою поведінкою навіть уїдливих і цинічних коміків.
Коміки в соєю звичайній манері "привітали" гостя, засипавши його уїдливими "компліментами". Ведучий, Нурлан Сабуров, зазначив, що від артиста несе потом. Після, до нього підключилися й інші учасники, які почали коментувати поведінку Тітоміра.
Здавалося, що перед приходом на шоу Богдан Титомир щось вжив, алкоголь це чи щось сильніше - точно сказати не можна. Можливо і, що це звичайна поведінка для артиста.
"Ви, звичайно, круті, але ви всі йдіть на фіг, - дуже нескладно говорив Титомир. - Валить звідси! Що ви тут робите взагалі? Я двічі не повторюю ... Мої плани? Розтоптати вас, козликів.".
Чи не соромився Титомир і використовувати в своїй промові "добірний" мат і відрижки. Також, артист дозволив собі плюнути на килим, який лежить в студії. Сталося це після коментаря Олексія Щербакова з приводу куртки музиканта. Він вирішив пожартувати, що куртка, усипана блискітками, більше підходить для дівчинки-підлітка, ніж для рокера.
"Я наче в Чорнобилі. Це бомж, який повірив в себе", - резюмував ошелешений Нурлан Сабуров.
Сенс шоу це смішно добитий історію гостя. Тобто, у комікам приходить відома особистість і розповідає цікаву, кумедну, в принципі яку він захоче, історію зі свого життя опускаючи її кінець. В цей час, коміки придумують своє бачення завершення історії гостя.
Так ось, Богдан Титомир - це єдиний учасник шоу, який не те, щоб не закінчив свою історію, він її і не почав. Богдан наполегливо відмовлявся починати розповідь і продовжував з сперечатися з коміками.
У підсумку, один з коміків - Рустам рептилоїди, мабуть від нудьги, вирішив подзвонити своєму батькові, розповівши про ситуацію на шоу і поведінці Тітоміра. Батько гумориста виявився людиною прямолінійним і відповів: "Пошли його!". Після цього і коміки вирішили завершити "розмову" зі співаком.
Втім, дивіться самі:
Шанувальники шоу підтримують коміків, також вважаючи поведінку Тітоміра неприйнятним. Багато відзначили батька Рустама, написавши, що це один з кращих моментів за всю історію шоу.
"Титомир це відсидів алкаш і старший брат Олега майами, який прийшов помститися за братика", "Цікаво, а що було далі, під час паузи, перед Уткіним? Як ви його випроваджували зі студії? Собачим кормом?", "Після перегляду випуску з Богданом хочеться витерти екран антисептиком "," Титомир рідкісна дичину "- сипляться відгуки про музиканта в коментах.
Богдан Титомир - кумир покоління 90-х, музикант, автор-виконавець і продюсер.
Восени 1989 року музикант разом з другом, танцюристом Сергієм Лемох заснував «екзотик-поп-дует» під назвою «Кар-мен». Їх композиції «Лондон, гудбай», «Париж, Париж» і «Чіо-Чіо-Сан» миттєво стали популярні.
У 1991 році Богдан Титомир почав сольну кар'єру і випустив дебютний альбом в новому для вітчизняної естради стилі «реп».
У 2000-х роках Богдан Титомир повернувся в Москву, де незабаром заснував відомий клуб «Газгольдер», цитадель художників, драматургів і поетів.
Зараз Титомир нечасто з'являється на екрані, але як бачимо "рідко, але влучно".