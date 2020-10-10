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Це вже занадто! Айзу Долматова запідозрили в продажності через несподіваний пост про Навального

Це вже занадто! Айзу Долматова запідозрили в продажності через несподіваний пост про Навального
11:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Айзи Долматової
Айза Долматова, відома багатьом як колишня дружина російського репера Гуфа, потрапила в черговий скандал через пост про отруєння Олексія Навального.

Нещодавно на особистій сторінці в Інстаграм Долматова опублікувала пост, в якому написала, що не вірить сказаному Олексієм Навальним в недавньому інтерв'ю Юрію Дудю, а саме про версію отруєння політика "новачком" і про те, що за цим стоїть президент Росії Володимир Путін.

Пізніше Айза цей пост видалила, але підписники встигли зробити скріншот, звинувативши її в публікації проплаченого поста.

Відомий відеоблогер і стендап-комік Данила Поперечний відреагував на слова Долматової.

 

Також про пост висловився менеджер проектів в заснованому Навальний Фонді боротьби з корупцією Ілля Пахомов, який написав, що тепер до отруєння політика стали підключати відомих і продажних блогерів.

 

Цікаво, що пізніше Айза Долматова виклала ще один пост "для політологів", який пізніше також був видалений.

Сам Олексій Навальний пригадав момент з інтерв'ю Айзи Ксенії Собчак, в якому блошерша зізналася, що взяла 400 тисяч рублів за пост в підтримку внесення поправок до конституції.

 

Пізніше в сторіз Долматова відповіла, чому видалила пост про Навального.

Айза Долматова народилася в Грозному. Справжня популярність до дівчини прийшла після знайомства з репером Олексієм Долматовим, виступаючим під псевдонімом Гуф. У 2014 році пара розійшлася.

Нагадаємо, раніше Айза Долматова оскандалилася випадковою публікацією фотографії, на якій було зображено інтимне місце.

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Айза Долматова, Олексій Навальний.

Автор:

Телеграф
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