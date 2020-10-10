Ніхто не встояв: всі судді шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом

Алла Костромічева, Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк заявили, що отримали позитивний тест на Covid-19.

Відомі ведучі популярного телепроекту на Новому каналі "Топ-модель по-українськи" підхопили коронавірусну інфекцію. Про це Костромічева і Плакидюк одночасно повідомили на своїх особистих сторінках в Інстаграм.

Українська супермодель Алла Костромічева розповіла, що коронавірус поки протікає без симптомів. Зараз тріо провідних знаходяться на самоізоляції.

"Сиджу вдома, п'ю водичку, бо це єдине, де смакові очікування збігаються з реальністю", - написала Алла.

У свою чергу, зоряний фотограф Соня Плакидюк повідомила, що втратила нюх і смак: "Намагаємося згадати як пахне яблучко".

Ведучі заявили, що не дивлячись на хворобу, вони встигли відзняти суперсезон шоу "Топ-модель по-українськи". Прем'єра телепроекту відбудеться 16 жовтня о 19.00 на Новому каналі. Чекаємо з нетерпінням!

Як раніше повідомляв "Телеграф", Соня Плакидюк оголосила про те, що розійшлася з екс-ведучим "Топ-моделі по-українськи" Річардом Горном.