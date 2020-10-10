Ніхто не встояв: всі судді шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом

Відомі ведучі популярного телепроекту на Новому каналі "Топ-модель по-українськи" підхопили коронавірусну інфекцію. Про це Костромічева і Плакидюк одночасно повідомили на своїх особистих сторінках в Інстаграм.
Українська супермодель Алла Костромічева розповіла, що коронавірус поки протікає без симптомів. Зараз тріо провідних знаходяться на самоізоляції.
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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.
"Сиджу вдома, п'ю водичку, бо це єдине, де смакові очікування збігаються з реальністю", - написала Алла.
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Котики! Мы с @alla и @s.nikitiuk держались, чтоб доснять для вас суперсезон @topmodels_ukraine и... буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались) отправились на карантин ⠀ У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко ⠀ Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?
У свою чергу, зоряний фотограф Соня Плакидюк повідомила, що втратила нюх і смак: "Намагаємося згадати як пахне яблучко".
Ведучі заявили, що не дивлячись на хворобу, вони встигли відзняти суперсезон шоу "Топ-модель по-українськи". Прем'єра телепроекту відбудеться 16 жовтня о 19.00 на Новому каналі. Чекаємо з нетерпінням!
Як раніше повідомляв "Телеграф", Соня Плакидюк оголосила про те, що розійшлася з екс-ведучим "Топ-моделі по-українськи" Річардом Горном.