Скачать
Субота, 10.10.2020
Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)
Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)
Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Форвард Динамо може стати партнером по команді Роналду
Форвард Динамо може стати партнером по команді Роналду
Як не підчепити коронавірус на роботі: озвучені 10 порад
Як не підчепити коронавірус на роботі: озвучені 10 порад

Ніхто не встояв: всі судді шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом

Ніхто не встояв: всі судді шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом
12:07 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Сергія Нікітюка
Алла Костромічева, Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк заявили, що отримали позитивний тест на Covid-19.

Відомі ведучі популярного телепроекту на Новому каналі "Топ-модель по-українськи" підхопили коронавірусну інфекцію. Про це Костромічева і Плакидюк одночасно повідомили на своїх особистих сторінках в Інстаграм.

Українська супермодель Алла Костромічева розповіла, що коронавірус поки протікає без симптомів. Зараз тріо провідних знаходяться на самоізоляції.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.

Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

"Сиджу вдома, п'ю водичку, бо це єдине, де смакові очікування збігаються з реальністю", - написала Алла.

У свою чергу, зоряний фотограф Соня Плакидюк повідомила, що втратила нюх і смак: "Намагаємося згадати як пахне яблучко".

Ведучі заявили, що не дивлячись на хворобу, вони встигли відзняти суперсезон шоу "Топ-модель по-українськи". Прем'єра телепроекту відбудеться 16 жовтня о 19.00 на Новому каналі. Чекаємо з нетерпінням!

Як раніше повідомляв "Телеграф", Соня Плакидюк оголосила про те, що розійшлася з екс-ведучим "Топ-моделі по-українськи" Річардом Горном.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Коронавірус, Топ-модель по-українськи, Сергій Нікітюк.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пряма наводка і точний удар: Азербайджан показав нове відео знищення танків Вірменії в Карабасі
02 "Ми будемо зобов'язані": нардеп з "Слуги народу" відзначився гучною заявою про покупку російської вакцини від коронавірусу (відео)
03 Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)
04 Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
05 Як не підчепити коронавірус на роботі: озвучені 10 порад
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Приватні лабораторії не будуть робити безкоштовні тести на коронавірус всім підряд: як це буде працювати
Приватні лабораторії не будуть робити безкоштовні тести на коронавірус всім підряд: як це буде працювати
З погодою пощастить не всім: де чекати дощів у вихідні 10 і 11 жовтня
З погодою пощастить не всім: де чекати дощів у вихідні 10 і 11 жовтня
Перші 10 тисяч хворих на коронавірус в Україні за добу з'являться після виборів: названа дата
Перші 10 тисяч хворих на коронавірус в Україні за добу з'являться після виборів: названа дата
Свято 10 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 10 жовтня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся