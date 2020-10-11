"Хода як у старого діда". Моложавий Кіркоров викликав жалість в мережі (фото і відео)

Днями 53-річний поп-король і колишній чоловік Алли Пугачової відвідав святковий захід в музеї ретро-автомобілів "Мотори Жовтня", який знаходиться в Москві. Автомузей відзначав свій день народження.
На фан-сторінці Інстаграм, присвяченій Кіркорову, були викладені фотографії і ролики веселого проведення часу співака в оточенні його власних дітей і друзів, а також знімки з шанувальниками.
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Reposted from @borisizh (@get_regrann) - Спасибо, дорогой Филипп @fkirkorov за приглашение на день рождения музея “Моторы Октября», за твою заботу и внимание! Люблю тебя! #Киркоров #ФилиппКиркоров #ялюблюсвоихдрузей @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov @automuseum.ru #ФилиппКиркоров#аллавикториякиркорова #мартинкиркоров #kirkorov#киркоров#filippkirkorov#philippkirkoro#kirkorovofficial #fkirkorov#новости #popmusic#foto#video #instagram #инстаграм
Також в мережу потрапило відео того, як 53-річний Кіркоров помітно кульгає.
Деякі підписники порівняли вже немолодого виконавця з Майклом "Джексоном з дітьми на мінімалках".
Але були і ті, хто заступився за знаменитість і відзначили, що "шкода, що такі великі так швидко старіють".
Незважаючи на те, що Філіп Кіркоров уже не може пересуватися як 20-річний молодий хлопець, від свята він отримав чимало позитивних емоцій, весело спілкуючись зі знайомими та журналістами.
Відзначимо, що батько Філіпа Кіркорова - 88-річний Бедрос Філіпович - зараз знаходиться в реанімації в одній з московських лікарень. Як з'ясувалося, у батька поп-зірки був виявлений коронавірус, який дав ускладнення на серце Кіркорова-старшого.