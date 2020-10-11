"Все тобі віддам!" Настасья Самбурська заговорила про заміжжя і спантеличила фото з чоловіком

Російська актриса Настасья Самбурська, найбільш відома за комедійним ситкомом "Універ: Нова общага" заінтригувала своїх фанів фото з невідомим чоловіком.

Після розставання з чоловіком, актором Кирилом Дицевічем, 33-річна Настасья Самбурська рідко ділилася подробицями особистого життя.

У своєму мікроблозі Самбурська відповіла на кілька запитань про те, вийшла б вона заміж за пожежного або слідчого, але порівнявши їх середньостатистичну заробітну плату зі своїми чималими гонорарами, актриса порахувала такий союз нелогічним, адже утримувати вона нікого не має наміру, і в любов таку не вірить .

Деякі підписники порахували такі відповіді актриси досить меркантильними, на що Самбурська сказала, що перед тим, як брати жінку заміж, чоловікові потрібно подумати, чи зможе він забезпечити кохану.

Шанувальники безпосередньо запитали Настасію, чи вільне її серце, або чи у неї є з ким проводить час в осінні вечори. На що актриса вперше опублікувала фотографію з новим коханим і відповіла, що поки не збирається розкривати його особистість.

Пізніше Самбурська також виклала ще одне фото, але потім видалила його.

На одному з каналів в телеграм "Світська хроніка" підписники зробили припущення, що на фото може бути зображений 36-річний російський актор Андрій Гайдулян.

Деякі вважають це неможливим, тому що зріст актора становить 162 см при зростанні актриси 177 см.

Також були висунуті припущення користувачів мережі, що це швидше за все 42-річний актор Віталій Гогунський, який розлучився в квітні 2019-го вдруге.