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П'ятниця, 16.10.2020
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"Сидить і мудрує": відома ведуча розлютила українців ставленням до Аліни Гросу

"Сидить і мудрує": відома ведуча розлютила українців ставленням до Аліни Гросу
Оновлено 18:37 Сьогодні Телеграф Фото: кадр із відео
Телеведуча Наталя Влащенко взяла скандальне інтерв'ю в української співачки Аліни Гросу.

Запис бесіди з'явилася на Youtube-каналі Vласть vs Vлащенко.

В інтерв'ю Гросу розповіла про своє дитинство, як потрапила в шоу-бізнес в такому ранньому віці, а також про "БДCМ виступі" в 13 років. Крім того, були порушені теми її особистого життя: розлучення з Олександром Комкова та відносини з Григорієм Лепсом.

Подивилися інтерв'ю користувачі були обурені ставленням провідною до Аліни. Наталя часто перебивала гостю, що не залишилося без уваги шанувальників співачки:

"Таке враження, що Влащенко запросила Аліну, щоб вона просто з нею поруч посиділа і послухала її просторікування ... Хіба це інтерв'ю? 70% сама сидить і мудрує, не дає співрозмовникові договорити і висловити свою думку. А Аліна красуня, розумниця, талановита , працьовита, дуже вихована і порядна дівчина ... ", - написала користувач Irina Dubrovkina в коментарі під відео.

 

"Дорога Наталко, я вас дуже поважаю, але будь ласка, перестаньте перебивати !!! Або виправте цей хаос чудесами монтажу", - зазначив користувач Моя Пані.

Крім того, Наталія Влащенко на своєму телеграм-каналі, анонсуючи інтерв'ю з Гросу написала, на думку користувачів, саркастичний коментар на адресу співачки:

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Аліна Гросу пережила гучне розлучення з чоловіком росіянином Олександром Комкова. Пізніше стала відома причина розлучення.

Раніше Телеграф повідомляв, що Гросу неоднозначним постом в Instagram спантеличила шанувальників.

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Все по темі:

Алина Гросу, Наталія Влащенко.

Автор:

Телеграф
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