"Не встаю з ліжка вже 6 днів": Христина Асмус збентежила легковажним відео

Асмус поділилася своїм "новим" відео, чим дуже схвилювала мережу.

16 жовтня на своїй сторінці російська АКТІС Христина Асмус, яка хворіє коронавірусів, збентежила мережу черговим відео. Дівчина зізналася, що вже давно ніяких відео на записувала.

Про це вона повідомила в коментарі під постом на своїй сторінці в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 16 Окт 2020 в 8:25 PDT

Актрисса розповіла, що вже 6 днів поспіль не встає з ліжка, а самому Ралік, який вона опублікувала близько 2 місяців.

Також Асмус відзначила, що температура не знижується, і з кожним днем все більше з'являється симптомів.

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