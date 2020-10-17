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"Не встаю з ліжка вже 6 днів": Христина Асмус збентежила легковажним відео

"Не встаю з ліжка вже 6 днів": Христина Асмус збентежила легковажним відео
Оновлено 09:18 Сьогодні Телеграф Фото: instagram - asmuskristina
Асмус поділилася своїм "новим" відео, чим дуже схвилювала мережу.

16 жовтня на своїй сторінці російська АКТІС Христина Асмус, яка хворіє коронавірусів, збентежила мережу черговим відео. Дівчина зізналася, що вже давно ніяких відео на записувала.

Про це вона повідомила в коментарі під постом на своїй сторінці в Instagram.

 

 
 
 
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Актрисса розповіла, що вже 6 днів поспіль не встає з ліжка, а самому Ралік, який вона опублікувала близько 2 місяців.

Також Асмус відзначила, що температура не знижується, і з кожним днем все більше з'являється симптомів.

Читайте ракже в матеріалі "Телеграф": 16 жовтня, популярний блогер Софія Стужук, розповіла про смерть чоловіка Дмитра. Пізніше вона виклала спільні відео з померлим чоловіком.

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19, Христина Асмус.

Автор:

Телеграф
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