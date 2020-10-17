"Не встаю з ліжка вже 6 днів": Христина Асмус збентежила легковажним відео

16 жовтня на своїй сторінці російська АКТІС Христина Асмус, яка хворіє коронавірусів, збентежила мережу черговим відео. Дівчина зізналася, що вже давно ніяких відео на записувала.
Про це вона повідомила в коментарі під постом на своїй сторінці в Instagram.
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Актрисса розповіла, що вже 6 днів поспіль не встає з ліжка, а самому Ралік, який вона опублікувала близько 2 місяців.
Також Асмус відзначила, що температура не знижується, і з кожним днем все більше з'являється симптомів.
Читайте ракже в матеріалі "Телеграф": 16 жовтня, популярний блогер Софія Стужук, розповіла про смерть чоловіка Дмитра. Пізніше вона виклала спільні відео з померлим чоловіком.