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"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра
"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра

"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра

"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра
Оновлено 09:25 Сьогодні Телеграф
У блогера залишилося троє маленьких дітей.

Популярна блогерша Софія Стужук важко переживає смерть колишнього чоловіка. Як повідомлялося, Дмитро Стужук помер 16 жовтня в Києві від ускладнень, викликаних коронавірусів.

Пара перебувала в процесі розлучення, вони більш ніж пів року не жили разом. У Софії від Дмитра залишилося троє дітей.

 

У своєму Instagram, аудиторія якого після смерті чоловіка виросла мінімум на 100 тисяч, Софія ділиться переживаннями і активно публікує в сторіз яскраві моменти життя з Дмитром. Зокрема, блогерша показує кадри відпочинку, сімейні дні і просто романтичні моменти.

"Світла тобі пам'ять, чоловік. Я завжди буду тобі дуже вдячна. За наших дітей, за той безцінний досвід, який ти мені дав. За всі прекрасні моменти, за те, ким я з тобою стала. Мені дуже боляче, я не уявляю поки що як це усвідомити. Я до сих пір не вірю ", - написала Софія Стужук в Instagram stories.

 

 

Варто відзначити, що Софія Стужук одна з найпопулярніших блогерів з України, на її сторіночку в Інстаграм підписані більше 5,3 мільйонів користувачів. У Дмитра Стужука був мільйон підписників.

При цьому пара не вірила в небезпеку коронавірусу. На своїх сторінках вони публікували "викривальні матеріали" про змову в зв'язку з пандемією, вели активний спосіб життя і зовсім недавно літали на відпочинок до Туреччини. Саме там Дмитро і відчув нездужання.

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Все по темі:

Коронавірус, Софія Стужук, Дмитро Стужук, Стужук.

Автор:

Телеграф
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