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Неділя, 18.10.2020
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"Мені дуже боляче": як Софія Стужук відреагувала на смерть колишнього чоловіка Дмитра

Софія Стужук в сльозах поділилася спогадами про покійного чоловіка

Софія Стужук в сльозах поділилася спогадами про покійного чоловіка
Оновлено 14:57 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Дмитра Стужука
Український блогер Софія Стужук згадала, як починалася її сімейне життя з Дмитром Стужуком.

Бізнесмен Дмитро Стужук помер 16 жовтня від ускладнень коронавирусной інфекції. Успішний блогер залишив після себе трьох дітей, які з'явилися у нього в шлюбі з Софією Стужук, також популярним блогером в Інстаграме.

25-річна дівчина поділилася зі своїми передплатниками спогадами про своє покійним чоловіком, з яким вона розлучалася в цьому році.

Так, в сторіз Софія виклала кілька архівних фотографій, на яких відображені всі роки спільного життя, - від початку відносин до самої смерті Дмитра.

 

Кадр, зроблений в день розпису закоханих:

 

Фото, на якому Софія і Дмитро оголошують про поповнення в родині. Дівчина була вагітна першою дитиною, сином Давидом.

 

У той же час Софія пише, що проживши з Дмитром стільки щасливих днів, їй дуже боляче усвідомлювати його смерть і вона поки не знає, як це прийняти і усвідомити. Блогер вдячна своїм підписникам за їх підтримку, про що не перестає згадувати в своїх відео.

 

Нагадаємо, станом на ранок 18 жовтня в Україні зафіксовано 5231 випадків зараження COVID-19.

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Софія Стужук, Дмитро Стужук.

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Телеграф
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