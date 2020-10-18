Софія Стужук в сльозах поділилася спогадами про покійного чоловіка

Український блогер Софія Стужук згадала, як починалася її сімейне життя з Дмитром Стужуком.

Бізнесмен Дмитро Стужук помер 16 жовтня від ускладнень коронавирусной інфекції. Успішний блогер залишив після себе трьох дітей, які з'явилися у нього в шлюбі з Софією Стужук, також популярним блогером в Інстаграме.

25-річна дівчина поділилася зі своїми передплатниками спогадами про своє покійним чоловіком, з яким вона розлучалася в цьому році.

Так, в сторіз Софія виклала кілька архівних фотографій, на яких відображені всі роки спільного життя, - від початку відносин до самої смерті Дмитра.

Кадр, зроблений в день розпису закоханих:

Фото, на якому Софія і Дмитро оголошують про поповнення в родині. Дівчина була вагітна першою дитиною, сином Давидом.

У той же час Софія пише, що проживши з Дмитром стільки щасливих днів, їй дуже боляче усвідомлювати його смерть і вона поки не знає, як це прийняти і усвідомити. Блогер вдячна своїм підписникам за їх підтримку, про що не перестає згадувати в своїх відео.

Нагадаємо, станом на ранок 18 жовтня в Україні зафіксовано 5231 випадків зараження COVID-19.