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Понеділок, 19.10.2020
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Після танцю з Кухар Фреймут ледь не покинула "Танці з зірками": хто пішов з паркету в 8 ефірі

Дует Чапкіса з мамою Сердючки і раптове повернення Арзуманяна: як пройшов 8 ефір шоу "Танці з зірками"

Дует Чапкіса з мамою Сердючки і раптове повернення Арзуманяна: як пройшов 8 ефір шоу "Танці з зірками"
Оновлено 08:56 Сьогодні Телеграф
Учасники танцювали під хіти Вєрки Сердючки, яка також стала четвертою запрошеної суддею проекту. Підкорити глядачів вдалося не всім.

8 випуск "Танців з зірками" був особливо яскравим, адже зірки проекту виконували свої номери під найпопулярніші хіти української артистки Вєрки Сердючки.

Ефір відкрили Юлія Саніна і Діма Жук.

У новому випуску "Танці з зірками-2020" учасники виконали джайв під пісню Вєрки Сердючки "Добре красуням".

Сергій Танчинець і Яна Цибульська виконали хіп-хоп під пісню Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна танцювали танго під пісню "Гоп Гоп Гоп".

На сцені "Танців з зірками" Дарина Петрожіцкая і Ігор Гелуненко виконали фокстрот в стилі доброї лялькової казки під ніжний кавер на пісню "Навіть якщо вам трохи за 30".

Сергій Мельник і Аделіна Делі в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали фьюжн під пісню Вєрки Сердючки "Я потрапила на любов".

Надія Мейхер і Кирило Васюк танцювали танго під пісню "Тук, тук, тук".

Санта Дімопулос і Максим Леонов втілили на паркеті один з запальних танців "диско" під пісню "Я йду така вся".

Щоб не бути дискваліфікованими з шоу Позитив і Юлія Сахневич, яким лікарі заборонили танцювати через коронавируса, попросили допомоги у Арама Арзуманяна і Тоні Руденко, які станцювали пасодобль під пісню "Пиріжок".

У минулому ефірі Ольга Фреймут кинула виклик судді Катерині Кухар. На цьому тижні балерина дала провідною кілька уроків і в неділю, 18 жовтня, вони виконали танець чорного і білого лебедя.

В якості експерименту після цього танцю на паркет вийшли "мама" Вєрки Сердючки і незмінний суддя Григорій Чапкіс, які виконали танець одного руху - меренге.

Нагадаємо, що за результатами голосування в зону ризику потрапили Позитив і Юлія Сахневич і Ольга Фреймут і Ілля Падзіна, які виконували джайв за життя. Проект покинули пара - Позитив і Юлія Сахневич.

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Танці з зірками.

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Телеграф
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