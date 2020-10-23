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П'ятниця, 23.10.2020
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Не зіб'єш його пліт: Шнуров влаштував перепалку з Лозою через Путіна

Не зіб'єш його пліт: Шнуров влаштував перепалку з Лозою через Путіна
Оновлено 08:33 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров в уже традиційній для себе манері відреагував на те, що президент Росії оголосив подяку виконавцю пісні "Пліт" - Юрію Лозі.

21 жовтня Сергій Шнуров опублікував в своєму Instagram пост, який присвятив співакові Юрію Лозі. А саме, лідер групи "Ленінград" склав матерное вірш, в якому висміяв новина про отримання Лозою подяки від президента Росії Володимира Путіна - "за досягнуті трудові успіхи і багаторічну сумлінну працю".

Шнуров "барвисто" висловив свою думку з приводу нагороди, а також не забув і відзначити "любов" Лози коментувати і критикувати все підряд, змішуючи всіх з брудом. Артистові не подобатися, що Лоза виставляє себе знавцем в будь-якому питанні, хоча сам відомий тільки одним "плоть".

"Він кладе - про нього говорять, З гівна ліпить влучні кулі, Коментуючи все і поспіль. Немає Лози нині думки крутіше," - пише Шнуров.

 
 
 
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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Юрій Лоза не залишив це непоміченим і відповів солістові "Ленінграда", опублікувавши пост у себе на сторінці в Фейсбук. Співак вважає, що все йому просто заздрять, тому що ніхто з них не здатний написати такий твір, як він - наприклад, "Пліт".

Артист зазначив, що не маючи по суті музичного та поетичної майстерності, Шнурову тільки і залишається, що "куснути мене за те, що я маю свою точку зору". Лоза вважає, що Шнуров просто заздрить тому, що на відміну від його думки, думка Лози всіх інтерєру.

"На питання журналістів - чи збираюся я реагувати на висер Шнурова, я відповів так: якщо Ви йдете по вулиці, і Вас облаяв сусідська собачка, то це не привід - перелазити через паркан і ганятися за нею з палицею по чужому двору" - підсумував Лоза .

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Юрий Лоза, Сергій Шнуров.

Автор:

Телеграф
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