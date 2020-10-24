Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці і розповів про своє самопочуття

На своїй офіційній сторінці в Інстаграм 73-річний актор повідомив, що переніс складну операцію на серці по заміні аортального клапана.

"Завдяки команді клініки в Клівленді у мене є новий аортальний клапан, який замінив клапан після моєї попередньої операції", - написав актор у себе на сторінці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 23 Окт 2020 в 1:24 PDT

Також Арнольд Шварценеггер заявив, що відчуває себе "фантастично", і крім цього він уже встиг прогулятися вулицями Клівленда і оглянути міські статуї.

Як раніше писав "Телеграф", 73-річний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер розповів, що став дідусем. Його дочка Кетрін і Шварценеггер і Кріс Пратт повідомили про стать дитини.