Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці і розповів про своє самопочуття

На своїй офіційній сторінці в Інстаграм 73-річний актор повідомив, що переніс складну операцію на серці по заміні аортального клапана.
"Завдяки команді клініки в Клівленді у мене є новий аортальний клапан, який замінив клапан після моєї попередньої операції", - написав актор у себе на сторінці.
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Також Арнольд Шварценеггер заявив, що відчуває себе "фантастично", і крім цього він уже встиг прогулятися вулицями Клівленда і оглянути міські статуї.
Як раніше писав "Телеграф", 73-річний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер розповів, що став дідусем. Його дочка Кетрін і Шварценеггер і Кріс Пратт повідомили про стать дитини.