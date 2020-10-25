Складна, але моторошно красива зйомка: переможниця "Холостяка" оголилася під водою

Дружина телеведучого Микити Добриніна любить радувати своїх передплатників новими цікавими знімками. Цього разу Даша Квіткова вирішила вражати фанатів відвертою фотозйомкою під водою.

На своїй сторінці в Інстаграме дівчина розмістила кілька фото зі зйомки, повідомивши, що це була дуже складна фотосесія.

«Це була найскладніша, але моторошно красива зйомка. Який кадр подобається більше? p.s. фото з чоловіком залишу на десерт »- підписала пост Квіткова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova) 23 Окт 2020 в 8:33 PDT

Для зйомки під водою Даша вибрала напівпрозорий бежевий білизняний комплект. Під час фотосесії дівчина показала свою витонченою фігуру - тонку талію і сексуальні вигини тіла.

Волосся Квіткова вирішила залишити розпущеним, що під водою виглядало дуже ефектно. Свій образ дівчина доповнила масивними сережками і сріблястим браслетом на руці.

Шанувальники підірвали коментарі блогерша захопленими відгуками - «Неймовірно красиво», «Ваууу..безумно красиво !!», «Яка красуня. Всі фото просто вогонь »,« Офигенно »,« Божественно красиво! ».