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На "Танцях з зірками" розгорілася справжня драма: хто вибув на 9 тижні

На "Танцях з зірками" розгорілася справжня драма: хто вибув на 9 тижні
11:24 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

У неділю, 25 жовтня, на телеканалі 1 + 1 вийшов 9 випуск танцювального шоу «Танці з зірками», під час якого на проект повернулися випускники минулих сезонів.

Глядачі знову побачили постановки за участю: Лесі Никитюк, Мішель Андраде, Іраклі Макацарії, Анни Різатдінової, Ольги Сумської, Даніеля Салема, Євгенія Кота. Зоряні випускники стали третіми в пари до учасників шоу.

Провідними балкона в 9 випуску стала династія Потапенков - продюсер і репер Потап з сином Андрієм зустрічали пари після виконаного танцю. Чотирьом зоряним суддею стала телеведуча Маша Єфросиніна.

Яскраві постановки, вражаючі підтримки, танцювальні трюки - 9 випуск був наповнений усім, але все ж і це не врятувало одну з пар від вильоту з проекту.

Турнірну таблицю 9 випуску очолила пара - Санта Дімопулос і Макс Леонов, яка отримала бажані і довгоочікувані 40 балів, найменшу кількість балів отримали Дар'я Петрожіцкая і Ігор Гелуненко.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Однак навіть високі бали не врятували від зони ризику пари - Надію Мейхер і Кирила Васюка і Сергія Танчінца і Яну Цибульську. Вони повинні були виконати свій танець за життя, проте, несподівано для всіх в танцювальний батл втрутилася актриса Дарина Петрожіцкая.

Дівчина вирішила поступитися своїм місцем в «Танцях із зірками», адже дуже втомилася - актриса весь цей час розривалася між репетиціями і зйомками другого сезону комедійного серіалу «папік». Порадившись зі своїм партнером Ігорем Гелуненко, пара вирішила покинути проект, тим самим рятуючи Надю Мейхер та Сергія Танчінця.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Варто відзначити, що, незважаючи на низькі бали від суддів, Дарина і Ігор отримали чималу підтримку від глядачів, адже пара не потрапила в зону ризику.

У 9 випуску Петрожіцкая і Гелуненко станцювали ніжний модерн з іконою українського кіно - української «Роксоланою» Ольгою Сумською.

Шанувальники пари підтримали їх вибір, зазначивши, що це гідний вчинок, і що пішли вони дуже красиво, так як останній танець був дуже хорошим. «Даша велика молодець!», «Даша - ти велика розумниця!», «Дуже гідний вчинок», «Ви пішли красиво», «Танець був дуже крутий» - пишуть у коментарях.

Дивіться повний 9 випуск шоу "Танці з зірками-2020" - відео

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Шоу, Танці з зірками.

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Телеграф
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