На радість хейтерам: хто покинув шоу "Танці з зірками" в десятому випуску

На телеканалі "1 + 1" пройшов десятий прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками-2020". Цього разу зіркові пари не тільки змогли здивувати глядачів яскравими перевтіленнями, але також і участю в танцювальному батлі, який, на жаль, вдався не всім.
Першими на паркет танцювального шоу вийшла пара Санти Дімопулос і Кирила Васюка. Вони виконали фрістайл під пісню Тату - Нас не догонят.
Сергій Мельник та Яна Цибульська виконали танго під пісню Muse - Supermassive Black Hole.
Юлія Саніна та Ілля Падзина в ефірі шоу Танці з зірками 7 сезон виконали фьюжн під пісню 2WEI - Toxic.
Надія Мейхер і Макс Леонов в ефірі шоу Танці з зірками 7 сезон виконали віденський вальс під пісню Земфіри - Жити в твоїй голові.
Сергій Танчинець і Аделіна Делі виконали квікстеп під пісню Vaya con dios - Hey Na Na Na.
Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар в ефірі шоу Танці з зірками 7 сезон виконали фокстрот під пісню ILLARIA - Відьма.
Вперше в історії українських "Танців з зірками" учасники станцювали батл. При цьому всі учасники повернулися до своїх партнерів.
Юлія Саніна та Дмитро Дікусар виступили проти Сергія Мельника та Аделіни Делі. Пари зійшлися в серйозному танцювальному двобої за перемогу.
Показали всі свої хореографічні вміння також Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Ольга Фреймут і Ілля Падзина. Ілля Падзина і Ольга Фреймут допустили помилки під час підтримки і впали.
Наступні Санта Дімопулос і Макс Леонов виступили проти Надії Мейхер і Кирила Васюка. Цей батл, без сумніву, запалив паркет.
За крок до вильоту глядачі врятували соліста рок-групи "Беz обмежень" Сергія Танчинця. Пройшов до п'ятірки учасник шоу "Холостяк" Сергій Мельник, а ось покинула проект українська телеведуча Ольга Фреймут.
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Турнірна таблиця десятого прямого ефіру #танціззірками Сьогодні найвищі бали від суддів отримала пара Надія Мейхер та Кирило Васюк. Погоджуєшся з усіма оцінками? Ти ще встигаєш підтримати улюблених учасників. Голосуй за своїх фаворитів просто зараз, адже сьогодні одна пара залишить шоу.
11 випуск 7 сезону шоу "Танці з зірками-2020" вийде вже цієї неділі, 8 листопада на телеканалі "1 + 1".