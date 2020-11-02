На радість хейтерам: хто покинув шоу "Танці з зірками" в десятому випуску

На телеканалі "1 + 1" пройшов десятий прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками-2020". Цього разу зіркові пари не тільки змогли здивувати глядачів яскравими перевтіленнями, але також і участю в танцювальному батлі, який, на жаль, вдався не всім.

Першими на паркет танцювального шоу вийшла пара Санти Дімопулос і Кирила Васюка. Вони виконали фрістайл під пісню Тату - Нас не догонят.

Сергій Мельник та Яна Цибульська виконали танго під пісню Muse - Supermassive Black Hole.

Юлія Саніна та Ілля Падзина в ефірі шоу Танці з зірками 7 сезон виконали фьюжн під пісню 2WEI - Toxic.

Надія Мейхер і Макс Леонов в ефірі шоу Танці з зірками 7 сезон виконали віденський вальс під пісню Земфіри - Жити в твоїй голові.

Сергій Танчинець і Аделіна Делі виконали квікстеп під пісню Vaya con dios - Hey Na Na Na.

Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар в ефірі шоу Танці з зірками 7 сезон виконали фокстрот під пісню ILLARIA - Відьма.

Вперше в історії українських "Танців з зірками" учасники станцювали батл. При цьому всі учасники повернулися до своїх партнерів.

Юлія Саніна та Дмитро Дікусар виступили проти Сергія Мельника та Аделіни Делі. Пари зійшлися в серйозному танцювальному двобої за перемогу.

Показали всі свої хореографічні вміння також Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Ольга Фреймут і Ілля Падзина. Ілля Падзина і Ольга Фреймут допустили помилки під час підтримки і впали.

Наступні Санта Дімопулос і Макс Леонов виступили проти Надії Мейхер і Кирила Васюка. Цей батл, без сумніву, запалив паркет.

За крок до вильоту глядачі врятували соліста рок-групи "Беz обмежень" Сергія Танчинця. Пройшов до п'ятірки учасник шоу "Холостяк" Сергій Мельник, а ось покинула проект українська телеведуча Ольга Фреймут.

11 випуск 7 сезону шоу "Танці з зірками-2020" вийде вже цієї неділі, 8 листопада на телеканалі "1 + 1".