Після розпаду "Время и стекло" Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж

30 жовтня група «Время и Стекло» відіграла два останніх концерту в Києві. Тепер Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) вирушили у вільне плавання. Як розповів їх продюсер Потап, Надя займеться сольним проектом, а Олексій присвятить себе групі «Мізки».

4 листопада Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів новим образом - дівчина опублікувала кілька відео в Інстаграм-Сторіс, на яких постала жагучою брюнеткою.

Перука це або такі кардинальні зміни після прощального концерту поки не зрозуміло. Однак варто зазначити, що такий образ Дорофеєвій до лиця.

На опублікованих відео артистка приміряла коричневий шкіряний наряд - боді, шорти і піджак. Доповнила образ високими чорними чобітьми і золотого кольору кольє.