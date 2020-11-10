Хюррем-султан з «Чудового століття» вдруге виходить заміж

Актриса, яка зіграла роль Хюррем-султан в популярному турецькому серіалі «Чудовий вік» Мер'єм Узерлі вдруге виходить заміж. Про це вона особисто повідомила виданню Hürriyet.

Також знаменитість чекає дитину від майбутнього чоловіка. Дівчина перебуває на сьомому місяці вагітності. Актриса стане мамою ще однієї дівчинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @the.gonz Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 1 Ноя 2020 в 10:19 PST

Ім'я свого коханого Мер'єм Узерлі називати не стала, але відомо, що її майбутній чоловік американський бізнесмен.

Весілля вони повинні були зіграти раніше, але пандемія внесла свої корективи в їхні плани. Нову дату одруження знаменитість не назвала, тільки відзначила що не хоче запрошувати на весілля всього лише 20-30 чоловік. Обіцяє всю церемонію бути в захисній масці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 31 Май 2020 в 10:26 PDT

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі виховує шестирічну дочку, від перших відносин з турецьким бізнесменом Джаном Атешем.