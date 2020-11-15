Ресторанна битва і мікрокухня: подробиці 11 випуску "МастерШеф"

У суботу, 14 листопада, відбувся 11 випуск кулінарного проекту "МастерШеф". У цьому ефірі учасникам довелося несолодко. Спочатку аматори мали змагатися в конкурсі власних ресторанів, а в битві чорних фартухів випробувати сили в мікрокухні.

Учасники "Майстер Шефа" втілили мрію всього свого життя - вони змогли відкрити власний (хоч і не справжній) ресторан. Заклади їм довелося будувати в самому павільйоні, а також самим придумати інтер'єр, і це всього за 5 годин. Оцінити результат наших кулінарів-аматорів прийшли зіркові гості. Так, Хіменес-Браво закликав на допомогу ведучого Григорія Решетника, Ользі Мартиновський допомагала винести вердикт Катерина Пєскова, а Володимиру Ярославському - його су-шеф Григорій.

Богдан Сиротенко став капітаном червоної команди, а Дмитро Балита - синьої.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от master chef (@master_shef_10_season)

На приготування страв командам дали всього пару годин. За цей час учасники повинні були приготувати по дві закуски, по дві основні страви і десерти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от master chef (@master_shef_10_season)

Оцінили приготовані страви судді проекту і всі запрошені гості.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

За результатами змагання виграла команда синіх під керівництвом Дмитра Балита. Всі учасники червоної команди одягли чорні фартухи, але крім Яни Балог. Вона єдина показала найкращі результати.

На битві чорних аматорам довелося справлятися з цією мікрокухней. Юлія, Богдан, Ірина, Марія і Іра повинні були придумати страву самим, що трохи полегшило їм завдання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Після змагання судді оголосили свій вердикт. Усім дівчатам видали по білому халату, а ось 11 випуск проекту "МастерШеф-10" покинув Богдан Сиротенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Переходьте на сайт Teleportal.UA і дивіться онлайн 11 випуск 10 сезону "МастерШеф"!

Нагадаємо, що кулінарне шоу "МастерШеф" виходить щонеділі на телеканалі СТБ.