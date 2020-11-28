Фронтвумен The Hardkiss вразила мережу довгими ніжками (фото)

Українська співачка Юлія Саніна, яка недавно представила новий кліп на пісню "Все було так", заявила 28 листопада, що ролик досяг позначки в 500 тисяч переглядів на YouTube.

Новину про нове досягнення артистка супроводила чорно-білим фото.

На знімку Юлія позує перед камерою в зухвалій чорній сукні з глибоким вирізом, оголюючи довгі і стрункі ноги. Саме в цьому вбранні виконавиця знімалася для нового кліпу.

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Шанувальники Саніної залишилися в захваті від її стильного образу.

Відзначимо, що фронтвумен гурту The Hardkiss вийшла в суперфінал розважального шоу "Танці з зірками-2020" телеканалу "1 + 1". Прем'єра 14 випуску відбудеться цієї неділі, 29 листопада.