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Середа, 09.12.2020
Світлана Тарабарова: з другою дитиною я забула про сон, а бутерброди і чай замінили мені правильне харчування
Світлана Тарабарова: з другою дитиною я забула про сон, а бутерброди і чай замінили мені правильне харчування
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Світлана Тарабарова: з другою дитиною я забула про сон, а бутерброди і чай замінили мені правильне харчування

Світлана Тарабарова: з другою дитиною я забула про сон, а бутерброди і чай замінили мені правильне харчування
Оновлено 10:52 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

30-річна Світлана Тарабарова в складному 2020 році виконала план максимум - вона здійснила свої мрії. Співачка вдруге стала мамою, подарувавши чоловікові Олексію дочку Марію, а дворічному синові Івану - сестру. Щасливе сімейство придбало комфортний заміський будинок під Києвом. При цьому, Світлана випустила кілька нових кліпів, знялася в реаліті-шоу «Декрет - вже не секрет» і продовжує активно працювати. Вона вміло поєднує турботу про сім'ю, ремонт в новому будинку і кар'єру. Як примудряється все встигати, хто їй допомагає і в чому секрет її успіху, Тарабарова розповіла у відвертому інтерв'ю "Телеграфу".

- Ви переїхали в новий будинок. Чому з вашим активним графіком вирішили жити за містом?

- В усьому винні діти. Коли ми дізналися, що чекаємо на першу дитину, стали шукати будинок за містом - я шалено хотіла чистого повітря і мріяла гуляти з коляскою не по забитим автомобілями вулицях, а по лісі. Другим головним критерієм після екології, була безпека - містечко повинно охоронятися, це навіть не обговорювалося.

Нам пощастило знайти будинок в оренду в якому ми прожили 2,5 роки, який відповідав всім очікуванням, крім одного - він був ідеальний для сім'ї з трьох осіб і малий для чотирьох. Так що новина про другу вагітність знову змусила нас підняти «квартирне питання» а так як ми за 2,5 року встигли полюбити це містечко і людей, що живуть в ньому, то вирішили брати кредит і купувати будинок побільше.

- Світлий і теплий. Він далекий від химерних і холодних стандартів сучасного дизайну, але при цьому унікально комфортний - в ньому один поверх, панорамні вікна, невелика зелена територія, неймовірне відчуття дому, яке може виникнути тільки в «твоєму місці».

- У питаннях ремонтах за що відповідаєте ви, а за що чоловік?

- Ремонт припав на мою другу вагітність, так що багато технічних питань чоловік вирішував без мене, зате тепер у мене є можливість відірватися в декоруванні.

Ми твердо вирішили, що новий рік будемо зустрічати в новому будинку, і крок за кроком йшли до цієї мети. Але ремонт завжди підносить сюрпризи і терміни могли переноситися і переноситися... Зараз ми в'їхали і нехай ще не вистачає частини меблів і в будинку немає жодного телевізора, але ми вирішили доробляти все по ходу.

- Як син Ваня сприйняв новий будинок?

- У нього з сестричкою з'явилася кімната - він щасливий. Чесно кажучи, я б сама в ній жила, там такий спортивний куточок і так красиво розписані стіни - правду кажуть, що батьки в дитячих втілюють свої мрії.

- Як поєднуєте ремонт, кар'єру, виховання дітей?

- Жахливо! І це правда, я забула, що таке сон, що таке відпочинок. Бутерброди і тости з сиром, чай з цукром замінили правильне харчування. Але обіцяю, що після Нового року я наведу порядок у своєму житті.

Звичайно, складно все поєднувати. Але простих способів тут немає (якщо не впадати в крайнощі) і кожен знаходить свій баланс. Але мені простіше - у мене не стандартна кар'єра, сцена - це місце, без якого я не зможу жити і це те, що необхідно мені як повітря. Мені пощастило з чоловіком, він розуміє це, а удвох легше подолати будь-які складнощі.

- Як справляєтеся з малюком? Хто вам допомагає?

- Малюк зараз повністю на мені - інтервали годування не дозволяють залишити її більше ніж на 2 години, так що на всы зйомки і виїзди вона їздить з нами.

- Чому не показуєте дочку? Коли плануєте це зробити?

- На все свій час, нехай маля трохи зміцніє. Вона чарівна, і я не зможу приховувати таку красу довго.

- Як ви працюєте в умовах карантину? Яких заходів безпеки дотримуєтеся?

- Це неможливо назвати роботою - концертного бізнесу в Україні не стало. Є слабкі «осередки опору» але більшість реально розуміє, що цей період потрібно просто пережити, просто вижити... Ми проводили онлайн концерти, знімалися в реаліті, знімали кліпи. Все максимально безпечно з точки зору карантинних заходів - мене не потрібно було лякати штрафами, адже турбота про здоров'я дітей сама змушувала бути гранично обережною.

- Що ви думаєте про повний локдаун? Чи варто повністю забороняти концерти?

- Усі артисти мріють про відновлення концертів, це більше ніж наркотик, це дійсно наше життя, але я не готова брати відповідальність за здоров'я своїх глядачів і здоров'я їхніх близьких. Світ на моїй пам'яті вперше стикається з пандемією такого масштабу і мені складно судити. Хоча, можливо, я б вважала за краще за цей рік пережити 2-3 максимально жорстких але ефективних локдауни, ніж весь рік прожити в стані адаптивного карантину.

- Як готуєтеся зустрічати Новий рік? Які традиції у вашій родині?

- Ми ще молода сім'я, і тільки вибудовуємо свої традиції (для Івана це буде 3й новий рік, а Марія взагалі вперше буде його відзначати), хоча одна традиція новорічна, вірніше після новорічна, у мене є, я завжди намагаюся в перших числах січня приїхати в рідній Херсон і привітати батьків. Сподіваюся, локдауну не буде, і я зможу їх провідати вже повним складом нашої сім'ї.

- Що побажаєте всім напередодні свята?

- Віри в себе і того, кого можна обійняти поруч. Це головне, що необхідно для щастя. І завжди залишайтеся на світлій стороні.

Автор Вікторія Бондаренко

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Все по темі:

Карантин, Свята, Сім'я, Коронавірус, Covid-19, Світлана Тарабарова, Заміський будинок, Локдаун.

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