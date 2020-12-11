Пішов фаворит: стало відомо, хто покинув проект "Холостячка" у восьмому ефірі

У п'ятницю, 11 грудня, в ефірі каналу СТБ показали восьмий ефір популярного проекту "Холостячка", головною героїнею якого є акторка Ксенія Мішина.

У цій серії холостячка провела знайомство з сім'ями чоловіків. І це дало їй можливість дізнатися учасників краще. Батько Тригубенко розповів, що для Льоші кар'єра завжди буде понад усе. Завдяки близьким Андрія Рибака Ксенія дізналася про іншу сторону хлопця. Саша Еллерт же показав, який він батько і познайомив зі своєю дочкою, Ксенію і її сина Платона. Однак хлопець не захотів познайомити дівчину зі своїми батьками.

Відзначимо, що перед знайомством з батьками, Олексій захотів залишитися наодинці з холостячкою. У них було коротке романтичне побачення з поцілунком, яке добре зблизило пару. Однак потім батько Тригубенко попередив дівчину, що для його сина робота і друзі завжди будуть на першому місці, що змусило Ксенію посумніватися.

Еллерт запросив на побачення не тільки Мішин, але і її дитину. Саша познайомив їх зі своєю донькою Елею. Разом вони готували солодощі. Під час побачення Еля задала серйозне питання.

Після знайомства і готування з дітьми пара вирушила в тату-салон. Щоб довести Ксенії серйозність своїх намірів, Саша запропонував холостячці набити парні тату.

А ось після знайомства з родиною Андрія, Ксенія покликала на серйозну розмову Рибака. Дівчину все ще турбував той факт, що в реальному житті Андрія чекає інша. Ймовірно, після цього Ксенія Мішина визначилася з вибором, оскыльки на церемонії троянд пішов саме її фаворит Андрій Рибак.

За серце холостячки продовжили боротьбу Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко.

Нагадаємо, що в минулому випуску комік Андрій Рибак дуже сильно розчарував як Мішину, так і шанувальників телепроекту.