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П'ятниця, 02.04.2021
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Новим супергероєм Marvel стала відома спортсменка (фото)

Новим супергероєм Marvel стала відома спортсменка (фото)
15:49 Сьогодні Телеграф Інстаграм Ліндсі Вонн

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн - олімпійська чемпіонка 2010 року зі швидкісного спуску і дворазова чемпіонка світу - постала в образі капітана Марвел. Фотографію в костюмі жінки зі суперздатностями, відомої за коміксами Всесвіту Marvel, дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ліндсі, не приховуючи захоплення, написала про те, що тепер вона - супергерой і йде по стопах актора, в минулому - також спортсмена, Дуейна Джонсона. Фоловери відзначили, що "костюмчик на спортсменці сидить відмінно", і в ньому Вонн буде органічно виглядати з героями Всесвіту Marvel.

Втім, на екрані спортсменку найближчим часом ми навряд чи побачимо. Виявляється, в образі супергероя Ліндсі зобразив американський художник і графічний дизайнер Алекс Мурільо. А надихнуло його те, що саме в цьому костюмі спортсменка готувалася до Олімпіади 2018 року.

Раніше ми повідомляли про те, що на своєму YouTube-каналі 30-річна акторка Брі Ларсон поділилася з шанувальниками подробицями своєї супергеройської кар'єри в кіновсесвіті Marvel.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 81

Все по темі:

Кино, Instagram, Marvel, Линдси Вонн, Супергерої.
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