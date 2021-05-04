"А Дудь, звісно, х***ос": українці обговорюють вирізаний фрагмент інтерв'ю Івангая

2 травня відеоблогер Іван Рудська, більш відомий як Івангай, повідомив, що російський журналіст Юрій Дудь Неопубліковані важливу частину його інтерв'ю, в якій він висловив свій "головний меседж". Іван заявив, що Юрій вирізав частину інтерв'ю, де він говорив про війну і Голодомор.

У відповідь на звинувачення блогера, російський журналіст опублікував 12-хвилинне відео інтерв'ю з Іваном без монтажних склеєних.

Звичайно цю ситуацію не залишила без уваги мережу. Багато українців встали на сторону Івангая, зазначивши, що Дудь насправді не такий "хороший", як часто кажуть.

У мережі відзначили, що навіть попри невиразність і нерозбірливість, Іван сказав досить важливі речі, а Юрій це все опустив.