Дружина Зеленського зізналася, що їсть її сім'я

Перша леді України Олена Зеленська стала гостею нового випуску програми VIP з Наталією Мосейчук, в якому трохи розповіла про життя своєї сім'ї після того, як її чоловік, Володимир Зеленський став президентом.

Наталя поцікавилася, чи встигає за новою роботою Олена готувати для своїх рідних, адже тепер у неї багато нових обов'язків. В частості Зеленська займається дитячим шкільним харчуванням.

Перша леді зізналася, що і раніше не дуже часто готувала, а зараз ще рідше, але все ж готує. А взагалі, вони наймають кухаря, який готує. Раніше для дітей, а у Зеленських їх двоє - дочка Саша і син Кирило, готували окремо, а зараз все їдять однаково.

Особливих замовлень кухареві Зеленські не роблять: що він приготує, то і їдять. А якщо її діти хочуть "пундиків", то перша леді купує їм їх окремо.

"Що дали, то і з'їли. Але там не лобстери" - говорить Олена, уточнюючи, що сьогодні (на момент інтерв'ю) у них на сніданок була яєчня і салат.