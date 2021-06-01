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Цибульська оцінила похід Притули і інших артистів в політику: "Дуже складно об'єктивно себе оцінювати"

Цибульська оцінила похід Притули і інших артистів в політику: "Дуже складно об'єктивно себе оцінювати"
Оновлено 15:44 Сьогодні Телеграф

Головна "киця" українського шоу-бізнесу, співачка Оля Цибульська дала інтерв'ю Наталії Влащенко, в якому розповіла про свої "стосунки" з політикою, і артистами, які "змінили професію".

Влащенко вирішила дізнатися, як вважає Ольга, артисти йдуть в політику, коли їм більше нічого робити на сцені, коли професія їх більше не цікавить або ж є ще причини.

Цибульська зазначила, що артисти дуже складні люди, тому не можна зрозуміти їх напевно. Співачка вважає, що однією з таких причин може бути бажання отримати підтримку, можливо їм потрібні зв'язки, або якісь поради.

"Займатися політикою дуже складно. І дуже складно оцінювати себе об'єктивно, коли ти в цій індустрії" - каже Оля.

А можливо також, що артисти хочуть знайти в політиці бізнес, який допоможе підтримувати український шоу-біз.

А на питання, чи цікавить Цибульську політика, співачка відповіла, що вона в курсі новин, вона цікавиться, що діється в країні, в якій вона живе, але не більше.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

Все по темі:

Политика, Оля Цибульска, Сергій Притула, Наталія Влащенко.
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