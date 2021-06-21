Джеффа Безоса під час подорожі на ракеті хочуть залишити в космосі назавжди

У мережі збирають підписи за те, щоб не пустити засновника інтернет-магазину amazon.com, мільярдера Джеффа Безоса, який 20 липня збирається в космічну подорож, назад на Землю.

Про це пише Insider.

Повідомляється, що акції проти Безоса запустили через три дні після його заяви, що він разом з братом Марком полетить в космос на ракеті New Shepard. В інтернеті ж запустили відразу дві петиції, щоб бізнесмен не зміг повернуться на Землю: в цілому вони набрали більше 41 000 підписів, і це число продовжує зростати.

"Мільярдери не повинні існувати... Ні на Землі, ні в космосі, але якщо вони вирішили (полетіти в космос - ред.), то повинні залишитися там", - йдеться в петиції.

До слова, до тих, хто "не потрібен Землі", також зарахували Білла Гейтса й Ілона Маска.

Відзначимо, що сам Безос зараз готується до подорожі "всього його життя" і не звертає увагу на хейтерів.

Нагадаємо, засновник компаній Amazon і Blue Origin, один з найбагатших людей світу Джефф Безос заявив, що в липні вирушить в космос на власному космічному кораблі, тим самим здійснивши свою давню мрію.