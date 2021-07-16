Після скандалу з еротичними фото в мережу злили новий трек Jerry Heil

Юні українські співачки Jerry Heil (наст. Ім'я Яна Шамаева) і Анна Трінчер вирішили "урізноманітнити" свої кар'єри скандалами через відверті фото ще на зорі своєї слави.

Яна Шамаева опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм в Сторіс скріншот листування зі своєю колегою. На скрині видно кілька відвертих фото Трінчер в спідній білизні, які, судячи з листування, вона хотіла опублікувати у себе на сторінці, але Шамаева її відмовила.

У відповідь на подібний "злив" від подруги, Трінчер також опублікувала скріншот листування з Яною, на якому видно напівголі фото Jerry Heil.

Не витримала ворожнечі між дівчатами народна артистка України Наталя Могилевська. Під час зйомок шоу "Співають всі" Могилевська закликала Яну і Аню помиритися, і їй це вдалося.

На своїй сторінці в Інстаграм пізніше Трінчер засипала Jerry Heil компліментами і повідомила про те, що вони записали дует.

Але на цьому "проблеми" дівчат не закінчилися. Яна Шамаева розповіла, що їх спільний трек злили в мережу ще до офіційного виходу.