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Після скандалу з еротичними фото в мережу злили новий трек Jerry Heil

Після скандалу з еротичними фото в мережу злили новий трек Jerry Heil
Оновлено 10:43 Сьогодні Телеграф

Юні українські співачки Jerry Heil (наст. Ім'я Яна Шамаева) і Анна Трінчер вирішили "урізноманітнити" свої кар'єри скандалами через відверті фото ще на зорі своєї слави.

Яна Шамаева опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм в Сторіс скріншот листування зі своєю колегою. На скрині видно кілька відвертих фото Трінчер в спідній білизні, які, судячи з листування, вона хотіла опублікувати у себе на сторінці, але Шамаева її відмовила.

У відповідь на подібний "злив" від подруги, Трінчер також опублікувала скріншот листування з Яною, на якому видно напівголі фото Jerry Heil.

Не витримала ворожнечі між дівчатами народна артистка України Наталя Могилевська. Під час зйомок шоу "Співають всі" Могилевська закликала Яну і Аню помиритися, і їй це вдалося.

На своїй сторінці в Інстаграм пізніше Трінчер засипала Jerry Heil компліментами і повідомила про те, що вони записали дует. 

Але на цьому "проблеми" дівчат не закінчилися. Яна Шамаева розповіла, що їх спільний трек злили в мережу ще до офіційного виходу. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 80

Все по темі:

Скандал, Наталья Могилевска, Анна Тринчер, Jerry Heil, Пісня, Аня Трінчер.
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