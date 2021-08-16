В Софийский собор привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика (эксклюзивные фото)

Выставка приурочена к 30-летию независимости Украины

В понедельник, 16 августа, в национальном заповеднике "София Киевская" открыли выставку, на которой представлены булава и оригинальная Конституция Пилипа Орлика.

Открытие прошло в 18:00 в присутствии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра культуры Александра Ткаченко, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что булаву и Конституцию привезли в Украину для выставки "Раритеты украинского казацкого государства — Гетманщины ΧVII–XVIII в.: к 30-летию независимости Украины".

На торжественном открытии присутствовали только высокопоставленные лица и журналисты, однако уже со вторник, 17 августа, любой желающий сможет увидеть экспонаты своими глазами.

Также можете посмотреть на них через объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова:

Как сообщал "Телеграф", булаву и Конституцию Пилипа Орлика впервые привезли в Украину из Швеции.