Укр

В Софийский собор привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика (эксклюзивные фото)

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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В Софийский собор привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика (эксклюзивные фото) Новость обновлена 18 августа 2021, 19:11
Булава и Конституция Пилипа Орлика (фото - Ян Доброносов, "Телеграф")

Выставка приурочена к 30-летию независимости Украины

В понедельник, 16 августа, в национальном заповеднике "София Киевская" открыли выставку, на которой представлены булава и оригинальная Конституция Пилипа Орлика.

Открытие прошло в 18:00 в присутствии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра культуры Александра Ткаченко, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что булаву и Конституцию привезли в Украину для выставки "Раритеты украинского казацкого государства — Гетманщины ΧVII–XVIII в.: к 30-летию независимости Украины".

На торжественном открытии присутствовали только высокопоставленные лица и журналисты, однако уже со вторник, 17 августа, любой желающий сможет увидеть экспонаты своими глазами.

Также можете посмотреть на них через объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова:

Как сообщал "Телеграф", булаву и Конституцию Пилипа Орлика впервые привезли в Украину из Швеции.

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