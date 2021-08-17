Накануне Спаса в Украине взлетят цены на яблоки

На некоторые сорта цена может подняться невероятно высоко

Летом 2021 года в Украине могут серьезно подняться цены на яблоки — первое подорожание украинцы могут ощутить уже накануне Яблочного Спаса.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные "1+1".

Отметим, что этот год дается тяжело фермерам. Холодный июнь, рекордно жаркий июль и периодические проливные дожди погубили весомую часть урожая. В частности, сильно пострадали абрикосы и виноград.

Но также это сказалось и на яблоках, — в этом году их будет не так уж много, на фоне чего вырастут цены. Эксперты утверждают, что цена на некоторые сорта может достигать 70 гривен за килограмм.

Накануне Яблочного Спаса 19 августа, перед которым все активно начнут покупать яблоки, цена тоже скорее всего поднимется на них.

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Ранее "Телеграф" публиковал подборку примет, традиций и запретов, связанных с Яблочным Спасом.