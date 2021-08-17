Укр

Накануне Спаса в Украине взлетят цены на яблоки

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
44
Накануне Спаса в Украине взлетят цены на яблоки Новость обновлена 17 августа 2021, 12:26

На некоторые сорта цена может подняться невероятно высоко

Летом 2021 года в Украине могут серьезно подняться цены на яблоки — первое подорожание украинцы могут ощутить уже накануне Яблочного Спаса.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные "1+1".

Отметим, что этот год дается тяжело фермерам. Холодный июнь, рекордно жаркий июль и периодические проливные дожди погубили весомую часть урожая. В частности, сильно пострадали абрикосы и виноград.

Но также это сказалось и на яблоках, — в этом году их будет не так уж много, на фоне чего вырастут цены. Эксперты утверждают, что цена на некоторые сорта может достигать 70 гривен за килограмм.

Накануне Яблочного Спаса 19 августа, перед которым все активно начнут покупать яблоки, цена тоже скорее всего поднимется на них.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку примет, традиций и запретов, связанных с Яблочным Спасом.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет