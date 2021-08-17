Российские силовики обыскали дома пяти жителей Крыма и задержали их.

На оккупированном полуострове Крым во вторник, 17 августа, российские силовики провели сразу пять обысков в домах крымских татар, после чего задержали их.

Об этом 17 августа сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Задержание крымских татар

"По имеющейся информации, после проведения в 4 часа утра обысков в домах крымских татар в Симферопольском и Бахчисарайском районах временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя, были незаконно задержаны пятеро граждан Украины, все — крымские татары: имам Раифа Февзиев и активисты Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаев", — говорится в заявлении.

Российские силовики

В Росси пока что не пояснили причину обысков, а силовые и правоохранительные ведомства удержались от комментариев.

Как пишут в СМИ, российский мобильный отряд особого назначения (ОМОН) окружил дом имама Раифа Февзиева в селе Сторогонивка Симферопольского района и начал проводить обыски. Его адвокат Эдем Семедляев хотел зайти в дом, но силовики не пустили его.

Задержание активистов

В Министерстве иностранных дел Украины крайне негативно отнеслись к новости об обысках домов крымских татар и их задержаниях.

"Российская Федерация в очередной раз использует свой репрессивный аппарат для преследования и запугивания представителей нелояльно настроенного крымскотатарского народа, подавления свободы вероисповедания, вытеснения коренного народа", — говорят в МИД.

Также в украинском министерстве обратились к России с требованием немедленно освободить задержанных граждан.

Обыски домов в Крыму

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", — предполагают украинские дипломаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Крыму после аннексии полуострова Россией семь лет назад, массово начали появляться не только российские туристы, но и переселенцы из других регионов РФ.

Напоминаем, что в так называемом "российском парламенте Крыма", возмутившись прекращением поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, начали готовить иск в арбитражный суд против Украины.