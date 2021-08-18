В МАУ отменяют рейсы, а потом не возвращают деньги — в сети появились жалобы.

В сети вновь разгорелся скандал с авиакомпанией "Международные Авиалинии Украины". В частности, компания отменила один из рейсов, а возможности вернуть деньги за уже купленный на этот рейс билет через сайт "Fly UIA" нет. Не отвечают также и колл-центры, и другие средсства связи с компанией.

Об этом во вторник, 17 августа, написал ІT-журналист Артур Оруджалиев на своей странице в Facebook.

В посте он спрашивает у авиакомпании, что же ему делать, если они отменили рейс, закрыли мессенджеры и колл-центры.

По словам Оруджалиева, на сайте указано, что ответ на поставленный вопрос они могут предоставить в течение 90 дней, то есть через 3 месяца, хотя вылет запланирован уже через неделю.

Также журналист отмечает, что в его личном кабинете на сайте не отображается и информация об отмене рейса, и вносить какие-либо изменения там нельзя. Кроме того, он не может даже распечатать свой билет, хотя оплатил его.

"У вас там хоть кто-то живой, а ?!", — спрашивает Оруджалиев, обращаясь к авиакомпании.

Также он просит в своих подписчиков помочь вязаться с МАУ, ведь сделать это самостоятельно стало нереальным.

Ранее "Телеграф" брал интервью в президента МАУ Евгения Дыхне и сообщал о причинах скандалов, возникших вокруг компании, а также о том, почему там уволили 30% работников.