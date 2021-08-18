Укр

Рейс отменили, вернуть деньги невозможно: вокруг МАУ возник новый скандал

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
921
Рейс отменили, вернуть деньги невозможно: вокруг МАУ возник новый скандал Новость обновлена 18 августа 2021, 11:59
МАУ

В МАУ отменяют рейсы, а потом не возвращают деньги — в сети появились жалобы.

В сети вновь разгорелся скандал с авиакомпанией "Международные Авиалинии Украины". В частности, компания отменила один из рейсов, а возможности вернуть деньги за уже купленный на этот рейс билет через сайт "Fly UIA" нет. Не отвечают также и колл-центры, и другие средсства связи с компанией.

Об этом во вторник, 17 августа, написал  ІT-журналист Артур Оруджалиев на своей странице в Facebook.

В посте он спрашивает у авиакомпании, что же ему делать, если они отменили рейс, закрыли мессенджеры и колл-центры.

По словам Оруджалиева, на сайте указано, что ответ на поставленный вопрос они могут предоставить в течение 90 дней, то есть через 3 месяца, хотя вылет запланирован уже через неделю.

Также журналист отмечает, что в его личном кабинете на сайте не отображается и информация об отмене рейса, и вносить какие-либо изменения там нельзя. Кроме того, он не может даже распечатать свой билет, хотя оплатил его.

"У вас там хоть кто-то живой, а ?!", — спрашивает Оруджалиев, обращаясь к авиакомпании.

Также он просит в своих подписчиков помочь вязаться с МАУ, ведь сделать это самостоятельно стало нереальным.

Ранее "Телеграф" брал интервью в президента МАУ Евгения Дыхне и сообщал о причинах скандалов, возникших вокруг компании, а также о том, почему там уволили 30% работников.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет