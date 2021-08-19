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В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: в чем причина и какие меры предпримут

Автор
И. Гамчук
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Автор
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В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: в чем причина и какие меры предпримут Новость обновлена 19 августа 2021, 18:31
COVID-19

В Украине растет количество заболеваний коронавирусом — в Минздраве принимают меры.

В связи с ростом количества заболеваний на коронавирус и распространением нового штамма COVID-19 "Delta", во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Такое решение приняли из-за плохих результатов анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации. Кроме того, усиленный контроль поможет сдерживать распространение коронавируса.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия", — говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, ношение маски, дистанцирование от других и вакцинация помогут украинцам побороть пандемию.

Таким образом, в МОЗ выдвинули ряд противоэпидемических мероприятий, которые нужно обязательно взять во внимание.

Прежде всего граждане Украины должны носить маски в общественных зданиях, транспорте и при проведении массовых мероприятий. Также обязательно нужно соблюдать физическую дистанцию и не нарушать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте.

В МОЗ призывают соблюдать режим самоизоляции тем, кто этому подлежит.

Кроме того, нужно обновить маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, проводящие исследования на COVID-19 методом ПЦР.

В Минздраве заявляют, что письмо с правилами для соблюдения противоэпидемических мероприятий уже направили главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции Украины, Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также в украинском министерстве напомнили, что сейчас в стране есть достаточное количество тестов для выявления коронавируса и их будут поставлять еще.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина 18 августа поставила второй за неделю рекорд заболеваемости — более 1,5 тыс. человек.

Напоминаем, что в ЕС одобрили украинские COVID-сертификаты — как их получить.

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