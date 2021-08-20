Укр

Не хотим 5G - жители одного из украинских сел чуть не повалили вышку мобильной связи (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Не хотим 5G - жители одного из украинских сел чуть не повалили вышку мобильной связи (фото) Новость обновлена 20 августа 2021, 08:10
Сельчане собрались возле магазина

Конфликт удалось уладить, но проблема — осталась

Вышка сотовой связи стала камнем преткновения в селе Петрашовка Хмельницкой области. Местным жителям крайне не понравилось то, что один из украинских операторов установил ее на крыше местного магазина. Конфликт стал настолько активным, что пришлось вмешаться полиции.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Для решения проблемы пришлось привлечь переговорщиков — "полицию диалога". Возле местного сельмага собралась толпа — 50 активистов были настроены решительно — готовились лезть снимать вышку самостостоятельно.

Переговоры были долгими, отмечают правоохранители. Пришлось приехать руководству — заместителю начальника главного управления Нацполиции области Валентину Белянскому. Нарушений общественного порядка удалось избежать. С помощью правоохранителей жители и представители мобильного оператора пришли к решению искать компромисс.

В селе Петрашовка Виньковецкой территориальной громады Хмельницкой области живет 1200 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в селе на Ровенщине объявили карантин из-за бешеной белки. Она покусала ребенка.

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