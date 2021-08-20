Укр

Смертность ниже, больных еще больше - хроники коронавируса в Украине на 20 августа

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Смертность ниже, больных еще больше - хроники коронавируса в Украине на 20 августа Новость обновлена 20 августа 2021, 08:47
Тестирование на COVID

Выявили на 40 случаев за сутки больше чем накануне.

В Украине продолжает расти количество случаев коронавируса в сутки. На 20 августа в стране зафиксировали 1600 новых инфицирований COVID-19. Среди заболевших — 112 детей и 46 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

За сутки 19 августа:

  • госпитализировали — 597 людей
  • летальных случаев — 26
  • выздоровели — 882 человека.

Потестировали на коронавирус в четверг — 48 942 раза, среди них тестов методом ПЦР — 23 478.

Наибольшее количество заболевших в сутки продолжает оставаться в столице Украины. Киев не превысил показатель предыдущего дня — за 19 августа здесь заболели коронавирусом 222 человека.

Среди лидеров по заболеваемости коронавирусом также Одесская (109), Донецкая (108), Запорожская (97) и Харьковская (86) области.

Наименьшее количество новых случаев COVID-19 в Кировоградской области. Там заболели 10 людей.

Ранее "Телеграф" писал, что в детском лагере "Молодая гвардия" под Одессой заболели коронавирусом более 50 человек. Также Минздрав предложил отмечать заведения с полностью вакцинированным персоналом специальными значками.

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