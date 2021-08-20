Смертность ниже, больных еще больше - хроники коронавируса в Украине на 20 августа
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Выявили на 40 случаев за сутки больше чем накануне.
В Украине продолжает расти количество случаев коронавируса в сутки. На 20 августа в стране зафиксировали 1600 новых инфицирований COVID-19. Среди заболевших — 112 детей и 46 медработников.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
За сутки 19 августа:
- госпитализировали — 597 людей
- летальных случаев — 26
- выздоровели — 882 человека.
Потестировали на коронавирус в четверг — 48 942 раза, среди них тестов методом ПЦР — 23 478.
Наибольшее количество заболевших в сутки продолжает оставаться в столице Украины. Киев не превысил показатель предыдущего дня — за 19 августа здесь заболели коронавирусом 222 человека.
Среди лидеров по заболеваемости коронавирусом также Одесская (109), Донецкая (108), Запорожская (97) и Харьковская (86) области.
Наименьшее количество новых случаев COVID-19 в Кировоградской области. Там заболели 10 людей.
Ранее "Телеграф" писал, что в детском лагере "Молодая гвардия" под Одессой заболели коронавирусом более 50 человек. Также Минздрав предложил отмечать заведения с полностью вакцинированным персоналом специальными значками.
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