Смертность ниже, больных еще больше - хроники коронавируса в Украине на 20 августа

Выявили на 40 случаев за сутки больше чем накануне.

В Украине продолжает расти количество случаев коронавируса в сутки. На 20 августа в стране зафиксировали 1600 новых инфицирований COVID-19. Среди заболевших — 112 детей и 46 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

За сутки 19 августа:

госпитализировали — 597 людей

летальных случаев — 26

выздоровели — 882 человека.

Потестировали на коронавирус в четверг — 48 942 раза, среди них тестов методом ПЦР — 23 478.

Наибольшее количество заболевших в сутки продолжает оставаться в столице Украины. Киев не превысил показатель предыдущего дня — за 19 августа здесь заболели коронавирусом 222 человека.

Среди лидеров по заболеваемости коронавирусом также Одесская (109), Донецкая (108), Запорожская (97) и Харьковская (86) области.

Наименьшее количество новых случаев COVID-19 в Кировоградской области. Там заболели 10 людей.

Ранее "Телеграф" писал, что в детском лагере "Молодая гвардия" под Одессой заболели коронавирусом более 50 человек. Также Минздрав предложил отмечать заведения с полностью вакцинированным персоналом специальными значками.