Риск, что Зеленский повторит ошибку Порошенко, все еще высок — политолог

Правительство рассматривает вопрос о запрете экспорта украинского металлолома, чтобы не допустить остановку металлургии.

Прогнозируемая на ближайшие месяцы остановка украинских металлургических заводов из-за дефицита металлолома может стать существенным ударом по политическим позициям власти в восточных областях страны. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

"Восточные области Украины, где традиционно сконцентрирована крупная промышленность, очень чувствительны к ситуации в металлургии. Там напрямую заняты около 200 тысяч человек, но если брать все связанные с меткомбинатами предприятия, то речь идет на нескольких миллионах избирателей. Что такое остановка металлургии для рейтинга власти, еще в 2016-2017 годах почувствовать прошлый президента Петр Порошенко. Тогда в стране сложилась аналогичная картина: бесконтрольный вывоз лома из Украины спровоцировал его дефицит и остановку заводов, начались увольнения рабочих. Упавший рейтинг власти в восточных областях больше никогда не возвращался на прежние позиции, и со временем промышленные регионы окончательно отвернулись от президента. Кстати, многие тогда связывали решение Порошенко снять санкции с Молдавского металлургического комбината (Приднестровье) и обеспечить его украинским металлоломом партнерскими отношениями с приднестровским олигархом Владимиром Плахотнюком. Сейчас правительство рассматривает вопрос о запрете экспорта украинского металлолома, чтобы не допустить остановку металлургии. Но риск, что Зеленский повторит ошибку Порошенко, все еще высок" — резюмировал политолог.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел росту его вывоза из страны в 20 раз, и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья.