Укр

В преддверии саммита "Крымской платформы" на полуострове начали появляться флаги Украины (фото, видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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В преддверии саммита "Крымской платформы" на полуострове начали появляться флаги Украины (фото, видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 21:44
Граффити в Крыму

Саммит ждут не только в Киеве.

В преддверии первого саммита "Крымской платформы", которая должна состояться 23 августа, на территории оккупированного полуострова начали появляться граффити в цветах украинского флага.

Фото и видео поделились местные жители в телеграм-канале Украина Online.

"Подписчики, живущие в Крыму присылают фото и видео отчеты поддержки будущего саммита, который состоится 23 августа в Киеве", — сказано в сообщении.

На нескольких видео заметно, что в небо также был запущен на воздушных шарах флаг Украины.

Кто сделал эти граффити не уточняется.

Как известно, саммит "Крымской платформы" ставит целью возвращение темы оккупированного полуострова в международную повестку дня, а также создания механизма по его деоккупации. Согласно последним данным в нем примут участие по меньшей мере 40 делегаций от разных стран мира и международных организаций.

Саммит пройдет в Киеве в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

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