Укр

Не игра на руку Кремлю: Меркель объяснилась, почему не приедет на "Крымскую платформу"

Автор
Г. Лубенец
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Не игра на руку Кремлю: Меркель объяснилась, почему не приедет на "Крымскую платформу" Новость обновлена 22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский

На саммите также не будет главы МИД Германии.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится в Киеве, объяснила, почему не сможет лично присутствовать на саммите "Крымской платформы".

Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам канцлера, ее отсутствие на саммите не является неожиданностью, поскольку изначально ее визит планировался, как прощальный.

Также она сообщила, что изначально на саммите должен присутствовать глава МИД ФРГ Хайко Маас, однако он тоже не сможет приехать из-за ситуации в Афганистане.

Но это, убеждена Меркель, не является "игрой на руку Кремля", поскольку представитель Германии все равно будет присутствовать на открытии "Крымской платформы".

"Мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел", — подчеркнула Меркель.

Она заверила, что позиция Германии по Крыму не изменилась.

Как сообщалось ранее, Меркель во время своего визита в Киев много времени уделила теме Минских договоренностей и Нормандского формата.

Вместе с тем, никаких гарантий относительно поставок в Украину вооружения и в вопросах сохранения транзита газа она не дала.

Как известно, 23 сентября 2021 года в Германии состоятся выборы в Бундестаг, по их итогам будет определен новый канцлер страны. Сама же Меркель в своем новогоднем поздравлении заявляла, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

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