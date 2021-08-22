Укр

Вместе с Вакарчуком, Соросом, Байденом и Кличко: Ангелу Меркель наградили орденом Свободы

Автор
Г. Лубенец
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Вместе с Вакарчуком, Соросом, Байденом и Кличко: Ангелу Меркель наградили орденом Свободы Новость обновлена 22 августа 2021, 18:56
Меркель и Зеленский

Меркель стала 72-ым кавалером ордена.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель высокой наградой .

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента (№380).

В тексте указа отмечается, что Меркель награждена орденом Свободы за "выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности".

Меркель наградили орденом Свободы
Меркель наградили орденом Свободы

Орденом Свободы награждаются люди, которые внесли особые заслуги в укрепление суверенитета Украины, продвижении демократических реформ, консолидации украинского сообщества и отстаивании гражданских прав и свобод.

Награда была учреждена в 2008 году, а первым ее кавалером стал король Швеции Карл XVI Густав.

В настоящее время наградой были отмечены 72 человека, среди которых 50 — граждане Украины.

Орденом награждены бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Вселенский патриарх Варфоломей, первый президент Украины Леонид Кравчук, меценат Джордж Сорос, музыкант Святослав Вакарчук, сенатор США Джон Маккейн, президент США Джо Байден, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, боксер Владимир Кличко и другие.

Как сообщалось ранее, Меркель 22 августа находится с визитом в Киеве. Во время пресс-конференции с Зеленским, она заявила, что это для нее последняя поездка в Украину в должности федерального канцлера.

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