Укр

С пользой для бизнеса и экологии: в Украине нашли применение пустующим полям

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
192
С пользой для бизнеса и экологии: в Украине нашли применение пустующим полям Новость обновлена 22 августа 2021, 22:19
Дерево

Бизнес сможет растить деревья для своих целей.

В Украине вскоре могут появиться "промышленные леса", предназначенные для выращивания деревьев для нужд бизнеса.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украина 24".

"Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса", — сказал он.

По его словам, в Украине сейчас есть много территорий общин, которые никак не используются, поскольку там невозможно вести сельское хозяйство. На этих территориях, говорит Данилов, модно посадить деревья, которые в будущем можно будет использовать для нужд промышленности.

Он добавил, что в настоящее время идет подготовка к заседанию СНБО, на котором будет поднят вопрос развития лесной отрасли.

"Речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в июне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в стране посадят миллиард деревьев за три года. Впрочем, в сети указали, что выполнить такую задумку попросту невозможно.

Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Политика
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Дата публикации
Категория
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан