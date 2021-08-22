С пользой для бизнеса и экологии: в Украине нашли применение пустующим полям

Бизнес сможет растить деревья для своих целей.

В Украине вскоре могут появиться "промышленные леса", предназначенные для выращивания деревьев для нужд бизнеса.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украина 24".

"Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса", — сказал он.

По его словам, в Украине сейчас есть много территорий общин, которые никак не используются, поскольку там невозможно вести сельское хозяйство. На этих территориях, говорит Данилов, модно посадить деревья, которые в будущем можно будет использовать для нужд промышленности.

Он добавил, что в настоящее время идет подготовка к заседанию СНБО, на котором будет поднят вопрос развития лесной отрасли.

"Речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в июне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в стране посадят миллиард деревьев за три года. Впрочем, в сети указали, что выполнить такую задумку попросту невозможно.