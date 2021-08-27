Новый график выходных - как будут отдыхать украинцы в 2022 году

Кабмин рекомендовал устроить небольшие каникулы весной и летом.

На заседании Кабинета Министров 26 августа правительство утвердило график рекомендованных выходных на 2022 год. Дело в перенесении рабочих дней в праздновании 8 марта и Дня Конституции.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Новые переносы рекомендуют использовать в тех организациях, где рабочая неделя составляет пять дней с понедельника по пятницу включительно.

Рекомендованные Кабмином переносы рабочих дней:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта

с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом в марте украинцы будут отдыхать 5, 6, 7 и 8 числа, а в июне — 25, 26, 27 и 28 числа. Как отметили в Минэкономики такие переносы не приведут к переработкам, шестидневной рабочей неделе и помогут планировать мини-отпуск заранее:

"Переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд", — сказано в сообщении.

Длинные выходные часто используются украинцами для местного туризма. "Телеграф" подготовил специальный проект про туризм в Украине в котором собрал самые необычные и популярные локации.