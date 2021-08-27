Новый график выходных - как будут отдыхать украинцы в 2022 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 33
Кабмин рекомендовал устроить небольшие каникулы весной и летом.
На заседании Кабинета Министров 26 августа правительство утвердило график рекомендованных выходных на 2022 год. Дело в перенесении рабочих дней в праздновании 8 марта и Дня Конституции.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Новые переносы рекомендуют использовать в тех организациях, где рабочая неделя составляет пять дней с понедельника по пятницу включительно.
Рекомендованные Кабмином переносы рабочих дней:
- с понедельника 7 марта на субботу 12 марта
- с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Таким образом в марте украинцы будут отдыхать 5, 6, 7 и 8 числа, а в июне — 25, 26, 27 и 28 числа. Как отметили в Минэкономики такие переносы не приведут к переработкам, шестидневной рабочей неделе и помогут планировать мини-отпуск заранее:
"Переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд", — сказано в сообщении.
Длинные выходные часто используются украинцами для местного туризма. "Телеграф" подготовил специальный проект про туризм в Украине в котором собрал самые необычные и популярные локации.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-