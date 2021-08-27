Днем — жара, ночью — дожди: какой будет погода в Украине на Пречистую и после нее

Больше всего будет дождить в западных и центральных областях Украины

В Украине на Пречистую синоптики в большинстве областей Украины прогнозируют теплую погоду, местами до +30 градусов.

Об этом написала метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Украине в эти выходные "погода будет красивой с мягким солнцем и красивыми цветами".

Так, в субботу, 28 августа, в течение дня в большинстве областей будет +20 +26 градусов тепла, а в Днепропетровской области температура воздуха прогреется до +30 градусов. При этом на Западе ожидается лишь +18 +22 тепла.

Днем осадки будут маловероятными.

А вот ночью некоторые регионы накроют дожди. Это касается Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

В Киеве 28 августа осадков не ожидается. На Пречистую в столице будет тепло до +23 градусов.

В воскресенье, 29 августа, Украину накроют дожди. Их прогнозируют в западных, северных и части центральных областей. А вот на востоке и юге страны будет сухо.

Температура воздуха будет колебаться от +25 до +28 градусов днем. Теплее будет в восточных, южных и центральных областях, а вот в западных — холоднее.

В Киеве 29 августа ожидается дождь, температура воздуха при этом будет +27 градусов.

По данным "Укргидрометцентра", на Пречистую дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа

А вот 29 августа дожди пройдут также в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате мощного ливня в Одессе затопило улицы, рынки и даже супермаркеты. К ликвидации последствий непогоды пришлось привлекать спасателей.