Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
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Вечерний дайджест главных новостей 27 августа
Коронавирус в Украине
Согласно статистике, за сутки 26 августа заболели COVID-19 2032 человека, среди них 127 детей и 46 медработников.
В России разбился бомбардировщик Су-24
Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.
На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный
В пятницу, 27 августа, в результате обстрела украинских позиций российскими боевиками на Донбассе смертельное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед
Пятикратный обладатель Золотого мяча и уже экс-звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед".
Паралимпиада в Токио
Впятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио завершился третий игровой день. Сборная Украины сегодня сумела добыть 13 наград, включая два "золота".
В Киеве вспоминили легендарного Богдана Ступку
Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет. В честь чествования его памяти в столице открыли мемориальную доску на доме, где жил актер,
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