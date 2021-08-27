Укр

Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"

Автор
Г. Лубенец
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Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ" Новость обновлена 27 августа 2021, 21:12
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 27 августа

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Согласно статистике, за сутки 26 августа заболели COVID-19 2032 человека, среди них 127 детей и 46 медработников.

В России разбился бомбардировщик Су-24

Су-24
Су-24

Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Донбасс
Донбасс

В пятницу, 27 августа, в результате обстрела украинских позиций российскими боевиками на Донбассе смертельное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед

Роналду
Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча и уже экс-звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

Паралимпиада в Токио

Паралимпиада
Паралимпиада

Впятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио завершился третий игровой день. Сборная Украины сегодня сумела добыть 13 наград, включая два "золота".

В Киеве вспоминили легендарного Богдана Ступку

Богдан Ступка
Богдан Ступка

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет. В честь чествования его памяти в столице открыли мемориальную доску на доме, где жил актер,

Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Украина
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
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Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
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Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник
Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник
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Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
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Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
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