Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"

Вечерний дайджест главных новостей 27 августа

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Согласно статистике, за сутки 26 августа заболели COVID-19 2032 человека, среди них 127 детей и 46 медработников.

В России разбился бомбардировщик Су-24

Су-24

Под российской Пермью разбился бомбардировщик СУ-24. По предварительной информации, у самолета отказала техника, однако пилотам удалось катапультироваться.

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Донбасс

В пятницу, 27 августа, в результате обстрела украинских позиций российскими боевиками на Донбассе смертельное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед

Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча и уже экс-звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

Паралимпиада в Токио

Паралимпиада

Впятницу, 27 августа, на Паралимпиаде в Токио завершился третий игровой день. Сборная Украины сегодня сумела добыть 13 наград, включая два "золота".

В Киеве вспоминили легендарного Богдана Ступку

Богдан Ступка

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет. В честь чествования его памяти в столице открыли мемориальную доску на доме, где жил актер,