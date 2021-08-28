Укр

На западе дожди, на юге еще будет жарко: какой будет погода в Украине 29 августа

Автор
И. Гамчук
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Автор
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На западе дожди, на юге еще будет жарко: какой будет погода в Украине 29 августа Новость обновлена 28 августа 2021, 10:50
Погода в Украине 29 августа

В Украину приближается прохладная осеняя погода с туманами и дождями.

В воскресенье, 29 августа, погода обещает быть прохладной и местами с дождями — только на юге, востоке и в Днепропетровской области будет солнечно и тепло.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает синоптик Наталия Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, в воскресенье запад Украины накроют дожди и похолоданье.

В других регионах страны, в том числе в северных областях и в большинстве центральных, осадков ожидать не стоить. Вот только вечером в Винницкой, Житомирской и Киевской областях могут пройти незначительные дожди.

В Киеве 29 августа будет тепло, до +27 градусов. На протяжении большей части дня осадков не прогнозируют, только вечером могут пройти дожди.  

Температура воздуха в большей части Украины будет приблизительно +22-25 градусов. На юге и востоке погода обещает быть немного теплее — там стоить ожидать + 26-32 градуса.

На Западе страны днем температура воздуха составит + 17-22 градуса, а в Карпатах будет еще холоднее + 9-12 градусов. 

Ночью на западе стоит ожидать +9-13 градусов, а на юге +18-21.

Такие данные можно увидеть и на карте Укргидрометцентра.

Погода в Украине
Погода в Украине

На севере страны ночью будет +12-15 градусов, а на востоке +14-18.

Кроме того, по словам Диденко, конец лета принесет с собой сезонные осенние туманы. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 августа Одессу накрыл мощный ливень, который затопил улицы и даже супермаркеты.

Также мы писали, что 24 августа на день независимости Украины дожди затопили город Ровно, поэтому запланированную праздничную программу пришлось сократить.

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