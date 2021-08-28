Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих

ВСУ дали адекватный ответ на действия противника, говорят в ТКГ.

Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали девять военнослужащих ВСУ.

Такую информацию обнародовала пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В ТКГ указали, что противник применял тяжелые минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерийские установки.

Также отмечается, что ВСУ дали "адекватный ответ" на действия оккупантов.

В сообщении говорится, что целями таких действий является провокация украинской стороны на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв переговоров президентов Украины и США о дальнейших путях урегулирования конфликта.

Вместе с тем, проведение переговоров в формате ТКГ не планируется, поскольку российская делегация на прошлой неделе дважды в таковых отказала.

Также там призывают быть морально готовыми к тому, что активность оккупационных войск возрастет перед и во время визита Владимира Зеленского в США.

Как сообщалось ранее, Авдеевка находится в 30 километрах от Донецка и обстрелы там не редкость. Предположительно установлено, что в этот раз огонь велся из поселка Спартак.