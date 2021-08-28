Укр

Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих Новость обновлена 28 августа 2021, 17:25
Авдеевка после обстрелов

ВСУ дали адекватный ответ на действия противника, говорят в ТКГ.

Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали девять военнослужащих ВСУ.

Такую информацию обнародовала пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В ТКГ указали, что противник применял тяжелые минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерийские установки.

Также отмечается, что ВСУ дали "адекватный ответ" на действия оккупантов.

В сообщении говорится, что целями таких действий является провокация украинской стороны на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв переговоров президентов Украины и США о дальнейших путях урегулирования конфликта.

Вместе с тем, проведение переговоров в формате ТКГ не планируется, поскольку российская делегация на прошлой неделе дважды в таковых отказала.

Также там призывают быть морально готовыми к тому, что активность оккупационных войск возрастет перед и во время визита Владимира Зеленского в США.

Как сообщалось ранее, Авдеевка находится в 30 километрах от Донецка и обстрелы там не редкость. Предположительно установлено, что в этот раз огонь велся из поселка Спартак.

Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Общество
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир