Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
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ВСУ дали адекватный ответ на действия противника, говорят в ТКГ.
Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали девять военнослужащих ВСУ.
Такую информацию обнародовала пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.
В ТКГ указали, что противник применял тяжелые минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерийские установки.
Также отмечается, что ВСУ дали "адекватный ответ" на действия оккупантов.
В сообщении говорится, что целями таких действий является провокация украинской стороны на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв переговоров президентов Украины и США о дальнейших путях урегулирования конфликта.
Вместе с тем, проведение переговоров в формате ТКГ не планируется, поскольку российская делегация на прошлой неделе дважды в таковых отказала.
Также там призывают быть морально готовыми к тому, что активность оккупационных войск возрастет перед и во время визита Владимира Зеленского в США.
Как сообщалось ранее, Авдеевка находится в 30 километрах от Донецка и обстрелы там не редкость. Предположительно установлено, что в этот раз огонь велся из поселка Спартак.
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