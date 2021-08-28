Укр

Четверо ранены и четверо травмированы: в ООС уточнили число пострадавших от обстрелов Авдеевки военных

Автор
Г. Лубенец
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Четверо ранены и четверо травмированы: в ООС уточнили число пострадавших от обстрелов Авдеевки военных Новость обновлена 28 августа 2021, 19:33
Обстрелы Авдеевки

В ООС отмечают, что среди гражданских пострадавших нет.

Оккупанты продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе и по состоянию на 17:00 субботы, 28 августа, тринадцать раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

В сообщении указано, что противник открывал огонь из 82-мм минометов возле Троицкого и Водяного.

Возле Красногоровки и Авдеевки оккупанты применили более тяжелые минометы калибра 120-мм. Кроме того, у Авдеевки они стреляли из 122-мм артиллерийских установок.

У Светлодарска, Травневого и Луганского противники открывали огонь из станковых гранатометов.

В ООС сообщают, что вследствие нарушений перемирия осколками ранило четырех военнослужащих ВСУ, еще четверо получили боевые травмы. Их состояние удовлетворительное.

Примечательно, что в украинской делегации в ТКГ ранее сообщали о девятерых раненых и травмированных военнослужащих.

Напомним, эксперты объяснили "Телеграфу", с чем связано нынешнее обострение ситуации на Донбассе и почему оно произошло именно сейчас.

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