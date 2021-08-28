Четверо ранены и четверо травмированы: в ООС уточнили число пострадавших от обстрелов Авдеевки военных
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В ООС отмечают, что среди гражданских пострадавших нет.
Оккупанты продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе и по состоянию на 17:00 субботы, 28 августа, тринадцать раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.
Об этом информирует пресс-служба ООС.
В сообщении указано, что противник открывал огонь из 82-мм минометов возле Троицкого и Водяного.
Возле Красногоровки и Авдеевки оккупанты применили более тяжелые минометы калибра 120-мм. Кроме того, у Авдеевки они стреляли из 122-мм артиллерийских установок.
У Светлодарска, Травневого и Луганского противники открывали огонь из станковых гранатометов.
В ООС сообщают, что вследствие нарушений перемирия осколками ранило четырех военнослужащих ВСУ, еще четверо получили боевые травмы. Их состояние удовлетворительное.
Примечательно, что в украинской делегации в ТКГ ранее сообщали о девятерых раненых и травмированных военнослужащих.
Напомним, эксперты объяснили "Телеграфу", с чем связано нынешнее обострение ситуации на Донбассе и почему оно произошло именно сейчас.
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