Боевики обстреливали позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру Авдеевки

Минувшие сутки на Донбассе прошли тяжело для Вооруженных сил Украины. Так, российские наемники 18 раз грубо нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего 10 украинские военных получили ранения.

Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, обстрелы украинских позиции вели неподалеку от Троицкого, вблизи Светлодарска, Красногоровки, Водяного, Травневого, Гольмовского, Луганского, Невельского, Гранитного, Южного, а также в направлении Авдеевки. По последней, к слову, вели огонь трижды, в том числе обстреливая гражданскую инфраструктуру города из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Как итог — повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

Сообщается, в результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 — боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья — удовлетворительное.

Как ранее писал "Телеграф", после нескольких обстрелов Авдеевки Донецкой области со стороны российских боевиков некоторые местные жители упрекнули украинскую журналистку за "украинский язык", обозвали ее "бандеровкой" и отличились заявлением, что "Украина — страна Путина". Неприятные беседы журналистки с авдеевцами попали на видео.