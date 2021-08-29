Укр

Число раненых бойцов ВСУ после обстрелов 28 августа выросло до 10 - стало известно, в каком они состоянии

Автор
М. Иванов
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Число раненых бойцов ВСУ после обстрелов 28 августа выросло до 10 - стало известно, в каком они состоянии Новость обновлена 29 августа 2021, 08:39
Авдеевка после обстрелов со стороны боевиков

Боевики обстреливали позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру Авдеевки

Минувшие сутки на Донбассе прошли тяжело для Вооруженных сил Украины. Так, российские наемники 18 раз грубо нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего 10 украинские военных получили ранения.

Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, обстрелы украинских позиции вели неподалеку от Троицкого, вблизи Светлодарска, Красногоровки, Водяного, Травневого, Гольмовского, Луганского, Невельского, Гранитного, Южного, а также в направлении Авдеевки. По последней, к слову, вели огонь трижды, в том числе обстреливая гражданскую инфраструктуру города из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Как итог — повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

Сообщается, в результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 — боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья — удовлетворительное.

Как ранее писал "Телеграф", после нескольких обстрелов Авдеевки Донецкой области со стороны российских боевиков некоторые местные жители упрекнули украинскую журналистку за "украинский язык", обозвали ее "бандеровкой" и отличились заявлением, что "Украина — страна Путина". Неприятные беседы журналистки с авдеевцами попали на видео.

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