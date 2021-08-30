Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
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Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки Новость обновлена 30 августа 2021, 16:47

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения

Видел фото Криштиану Роналду с его новой тачкой за 1 млн. и что тут удивительного? Это малая часть от его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с творогом.

Ждете важного звонка и никак не можете дождаться? Положите сотовый в самый дальний карман, идите в ванную и намыльте руки. Звонок не заставит себя ждать!

— Прочитал "Властелин колец" Толкиена, и понял, что Голум сначала был нормальным, но стал носить кольцо, и оно выпило из него все соки. Как это напоминает мне мою женитьбу…

Самая гениальная реклама на ТВ — это когда показывают богов, спустившихся с Олимпа, которые берут кредиты.

Как, все таки, в школе было здорово: сводил девочку в буфет, дотащил ей портфель до дому, покатал на трамвае и все — ОНА ТВОЯ… Списывай, сколько хочешь…